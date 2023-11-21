Число пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до 21

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«Всего пострадал 21 человек. По их месту жительства провели обыски, изъяли средства связи и другие объекты, имеющие доказательственное значение. В ходе предварительного следствия назначили три экспертизы материалов веществ и генетические экспертизы. Мобильные устройства отправили на судебную экспертизу», - уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что пострадавшие наркопотребители на допросе сообщили, что приобрели наркотик после заказов в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки.

«Результаты оперативно-разыскных мероприятий дали основания считать, что отравление произошло из-за подмены синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог из методоновой группы. Следствие проверяет эту версию», - добавили правоохранители.

В рамках расследования дела доставили в отделы полиции 164 человека и составили 36 административных протоколов, а также выявили семь преступлений.

Минздрав Астраханской области 20 ноября сообщил, что в больницы Астрахани поступили 19 человек с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами, писал RT.

Три человека скончались , региональный СК начал проверку.