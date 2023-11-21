21 ноября 2023, 18:07

Число пострадавших от отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до 21

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Число пострадавших от отравления наркотическими веществами в Астрахани составило 21 человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Астраханской области.

«Всего пострадал 21 человек. По их месту жительства провели обыски, изъяли средства связи и другие объекты, имеющие доказательственное значение. В ходе предварительного следствия назначили три экспертизы материалов веществ и генетические экспертизы. Мобильные устройства отправили на судебную экспертизу», - уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что пострадавшие наркопотребители на допросе сообщили, что приобрели наркотик после заказов в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки.

«Результаты оперативно-разыскных мероприятий дали основания считать, что отравление произошло из-за подмены синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог из методоновой группы. Следствие проверяет эту версию», - добавили правоохранители.

В рамках расследования дела доставили в отделы полиции 164 человека и составили 36 административных протоколов, а также выявили семь преступлений.

Минздрав Астраханской области 20 ноября сообщил, что в больницы Астрахани поступили 19 человек с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами, писал RT.

Три человека скончались , региональный СК начал проверку.

Наркотики МВД РФ
21 ноября 2023, 17:44
Раввина задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства
РИА «Новости»
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В Москве задержали раввина Цви Бихмана по подозрению в несоблюдении требований миграционного законодательства. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, к раввину домой наведался участковый. Во время проверки документов полицейский конфисковал у мужчины паспорт и вызвал подмогу, сообщив, что раввин внешне напомнил ему некого террориста.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что Бихман просрочил вид на жительство в России и поселился не по адресу регистрации.

Выяснилось, что священнослужитель находится в процессе развода, поэтому официально снял квартиру. Его жилплощадь по месту регистрации заняла бывшая жена. Более того, в скором времени мужчина должен получить гражданство России.

Раввин выразил уверенность, что полицейских в его новое жилище вызвала бывшая супруга, пытающаяся отнять у него имущество и ребенка. По его словам, в прошлом месяце неизвестные избили его в подъезде.

Ранее в МВД сообщили о депортации 15 тысяч мигрантов после операции «Нелегал - 2023».

Священники Мигранты Москва 2023
21 ноября 2023, 15:49
Проверку ИК-11 в Нижегородской области назначили после смерти экс-полковника СКР
РИА «Новости»
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В городе Бор Нижегородской области начали проверку исправительной колонии № 11. Причиной этому стала смерть бывшего полковника СК РФ Михаила Максименко, который отбывал наказание по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСИН.

«Проверку проводят сотрудники центрального аппарата службы, также в ней участвуют следователи СК», - указал источник.

Кроме того, к мероприятию подключились сотрудники прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.

Минувшей ночью тело Максименко обнаружили в помещении психиатрической больницы, где он проходил лечение после попытки свести счеты с жизнью.

Максименко арестовали в июле 2016 года по подозрению в получении денег за освобождение авторитета Шакро Молодого - Андрея Кочуйкова.

ФСИН Тюрьмы Россия
21 ноября 2023, 10:58
Студент из Ливана на электросамокате сбил женщину в Москве
РИА «Новости»
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В Москве студент из Ливана разогнался на электросамокате и сбил женщину, сломав ей ногу. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, авария произошла вечером 22 сентября неподалеку от Российского университета дружбы народов. Не справившийся с управлением студент на большой скорости въехал в прохожую. Женщина получила перелом большеберцовой кости со смещением.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит штраф, ограничение свободы или арест.

В сентябре электросамокатчики в Москве сбили 21 ребенка. В связи с многочисленными авариями с этим видом транспорта Минюст одобрил введение штрафов для пьяных пользователей средств индивидуальной мобильности. В проект также могут внести санкции за превышение допустимой скорости и езду вдвоем. Сумма штрафов составит от пяти до 30 тысяч.

ДТП Москва 2023 Электросамокаты
21 ноября 2023, 10:49
Два человека остались в тяжелом состоянии после отравления наркотиками в Астрахани
РИА «Новости»
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После отравления наркотиками 17 человек остались в больнице Астрахани. Состояние двоих оценили как тяжелое, сообщил главврач ГКБ № 3 имени С. М. Кирова Байрам-Ажи Юлушев. Его процитировало РИА «Новости».

Глава медучреждения уточнил, что с 17 ноября к ним поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими веществами. Однако позже двух выписали.

«На сегодня у нас остаются 17 пациентов, из них двое тяжелые, остальные в удовлетворительном состоянии», - указал главврач.

По его словам, некоторых из пострадавших перевели в общие палаты. Всего медработники планируют выписать шесть человек. При этом в самой больнице никто из поступивших не скончался, подчеркнул Юлушев.

Ранее СМИ сообщали, что три человека погибли в результате массового отравления метадоном в Астрахани - 19-летние девушки и 29-летний мужчина. О том, были ли они в медучреждении, неизвестно.

В региональном Минздраве заявляли, что в период с 17 по 21 ноября почти 20 человек госпитализировали с отравлением наркотиками. Полицейские смогли задержать трех иностранцев , подозреваемых в причастности к массовому отравлению наркотиками. Двое из них признались в совершении преступления.

Наркотики Больницы Россия

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