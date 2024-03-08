Число пострадавших лыжниц в Сочи увеличилось до 18
Число пострадавших лыжниц во время гонок в Сочи выросло. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
«Количество пострадавших лыжниц при массовом падении на соревнованиях в Сочи увеличилось до 18», - отметили журналисты.
Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ЧП. Участницы спортивных мероприятий пострадали на курорте «Лаура» из-за непогоды. С различными травмами девушек увезли в больницу.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «360», что никаких погодных аномалий не ожидалось. Серьезно пострадали три лыжницы - они получили переломы. Ранее в Сети появился ролик с лыжной гонки в Сочи.