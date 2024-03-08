Число пострадавших лыжниц в Сочи увеличилось до 18

В центре Волгограда местный депутат Денис Хлыбов попал в дорожную аварию. Пассажирке, находившейся в иномарке, потребовалась медицинская помощь, сообщил сайт 102.ru.

Авторы статьи уточнили, что 8 марта рядом со зданием администрации автомобиль Lada Priora врезался в Mercedes-Benz G-Class. От удара иномарка перевернулась.

В пресс-службе регионального главка МВД подтвердили журналистам, что утром 32-летний водитель Lada Priora ехал по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина он вылетел на красный сигнал светофора и врезался в Mercedes.

После ДТП пассажирку Mercedes увезли с травмами в больницу. О состоянии обоих водителей пока ничего неизвестно.

Ранее в Москве советник главы МЧС Алексей Щербаков попал в аварию. Его служебная машина Toyota Camry столкнулась с автомобилем BMW X5. В результате ДТП никто не пострадал.