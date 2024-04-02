Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Татарстане выросло до 13 человек
Количество пострадавших от атаки дронов в Татарстане выросло до 13 человек, среди них — двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Речь идет о взрыве в ОЭЗ «Алабуга». Все раненые являются студентами. Пострадавших доставили в Елабужскую центральную районную больницу.
«После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение», - сообщили в ведомстве.
Восемь человек находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Их жизням ничего не угрожает. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Сообщалось о семи раненых. Ответственность за случившееся на себя взяло ГУР Минобороны Украины.
Количество пострадавших от атаки дронов в Татарстане выросло до 13 человек, среди них - двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.