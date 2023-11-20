Число погибших в секторе Газа журналистов достигло 48

«По состоянию на 19 ноября <…> не менее 48 журналистов и работников СМИ оказались среди более чем 13 тысяч убитых с 7 октября», - уточнили в публикации.

Прошедший месяц оказался «самым смертоносным для журналистов» с 1992 года.

Комитет защиты журналистов основали в 1981 году. Неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке отслеживает соблюдение прав работников СМИ во всем мире.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что число жертв на территории сектора Газа среди журналистов и сотрудников гуманитарных организаций стало рекордным. С начала эскалации на Ближнем Востоке погибло большее количество сотрудников СМИ, чем в любом другом конфликте за последние 30 лет.