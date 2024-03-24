Число погибших в результате теракта в Crocus City Hall увеличилось до 137

Очевидец стрельбы в Crocus City Hall, видеограф группы «Пикник» Кирилл Смольянинов рассказал «360», как ему удалось спастись от террористов. Фотограф в момент начала стрельбы вел съемку людей далеко от главного входа. Именно это его и спасло, считает Смольянинов.

Видеограф работал в этот день, он готовил концертный ролик для группы «Пикник». Для видео он снимал людей, стоящих в очереди к press-wall, баннер стоял дальше от входа.

«Это меня и спасло. <…> Очередь еще дальше сдвигалась от главного входа. И вот когда я начал снимать очередь, пошли звуки, такие хлопки какие-то», - рассказал очевидец.

Смольянинов поначалу решил, что это перформанс «Пикника», у них всегда качественные шоу. Оператор начал снимать ту часть помещения, откуда раздавались хлопки - он ожидал увидеть актеров.

«Когда они (террористы - прим. ред.) ближе подошли к дверям, уже в сам вход в зал, там уже было понятно, что это уже не перформанс, это не петарды, это уже действительно серьезно. Это стреляют», - поделился собеседник издания.

Видеограф отметил, что хорошо знает планировку Crocus City Hall, поэтому на эскалаторе направился на второй этаж и дальше к переходу.

«Я там много раз и снимал, и участвовал в разных выставках. Поэтому я знал, что делать, куда идти. И поэтому потихонечку тронул в ту сторону», - рассказал фотограф.

Смольянинов рассудил, что уходить нужно туда, откуда пришли стрелки, потому что вряд ли они станут возвращаться тем же путем. Оператор отметил, что в той стрельбе погиб его коллега. По его словам, он показывал людям пути отхода на эскалатор, но за ним никто не пошел.

«Когда залез только на эскалатор, я еще не успел опуститься на ступень, по мне пальнули. Единственная травма - я порезал немного руки. Стекло рассыпалось, оно каленое, стекло рассыпалось по эскалатору. <…> Разве это можно считать травмой?», - отметил Смольянинов.