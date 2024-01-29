Число погибших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до четырех

«В результате аварии на месте ДТП погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. Также тренер хоккейной команды из автобуса умер в машине скорой помощи», - заявили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что пострадавших в аварии ребенка и взрослого отвезли в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего доставят в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга.

ДТП в Свердловской области произошло ранее в понедельник, 29 января. Перевозивший детскую хоккейную команду автобус попал в аварию с иномаркой Citroen на автомобильной дороге неподалеку от поселка Верх-Нейвинский.

По предварительной информации, причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса, после чего он выехал на встречное направление движения.