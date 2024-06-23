Число погибших в Дагестане выросло до девяти

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«Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители» - говорится в сообщении Telegram-канала религиозной организации.

Священнослужители выразили слова соболезнования родным и близким погибших и пообещали попросить у Господа, скорейшего исцеления всем раненным.

«Да сохранит Аллах нашу землю от подобных злодеяний!» - призвали участники муфтията.

Группа боевиков устроила нападения на храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня. В результате погиб служитель православной церкви.

Кроме того вооруженные мужчины устроили перестрелки с сотрудниками полиции на улицах городов республики.

По последним данным, во время действующей в регионе контртеррористической операции четверых боевиков ликвидировали. Правоохранители продолжили задержания.