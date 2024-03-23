Число погибших при теракте в Crocus City Hall превысили 60

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В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты Следственного комитета России совместно с подразделениями МВД и ФСБ.

«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», - сообщили в СК.

На территории у Crocus City Hall и соседнего Crocus Expo работают кинологи. Сотрудники с собаками осматривают подходы к зданиям и парковки.