Число погибших при пожаре в доме Перми возросло до трех

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Принадлежащая горнодобывающей компании Evraz Group шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила работу. Представитель предприятия сообщил «Интерфаксу», что разрушений не обнаружили.

«Работа шахты восстановлена. Разрушений нет», - сказал он.

Таштагольский рудник возобновил работу в штатном режиме. Более 160 рабочих эвакуировали из шахты вечером 18 февраля из-за горного удара магнитудой 2,4. Никто не пострадал.

Аналогичное происшествие случилось на шахте «Таштагольской» весной 2022 года. Тогда из-за подвижки грунта на глубине 294 метра на поверхность вывели более 250 человек.

В Красноярском крае рыбак сгорел во время подледной ловли. Палатка воспламенилась прямо на территории водохранилища. Товарищ погибшего получил ожоги и вызвал спасателей. Его эвакуировали на берег и передали полиции.

Принадлежащая горнодобывающей компании Evraz Group шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила работу. Представитель предприятия сообщил «Интерфаксу» , что разрушений не обнаружили.