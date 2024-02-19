19 февраля 2024, 08:55

Число погибших при пожаре в доме Перми возросло до трех

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

При пожаре в микрорайоне Висим в Перми погибли три человека. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание произошло в одном из домов на Красногвардейской улице. Изначально информация поступала об одном погибшем.

«На пожаре в микрорайоне Висим погибли трое», - передали в министерстве.

Причина пожара пока неизвестна, идет проверка. На месте происшествия работали 35 пожарных и семь единиц техники.

Ранее крупный пожар охватил территорию отеля «Регина» в Казани. По предварительным данным, загорелись баня, кафе и дом для персонала. Огонь охватил 400 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

Пермский край Пожары Пермь Россия
19 февраля 2024, 08:35
Директора театра Ленком экстренно госпитализировали
Читайте нас в: Google Новости
Директор московского театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер попал в больницу из-за двусторонней пневмонии и бронхита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бывшего актера беспокоили слабость и кашель. Самостоятельное лечение на дому ему не помогло, поэтому Варшавер вызвал скорую помощь. Театрального деятеля госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Врачи провели обследование и диагностировали директору театра двустороннюю пневмонию и бронхит. Сейчас Варшавер находится в стабильном состоянии, ему назначили лечение, указали авторы канала.

Ранее в больницу попала актриса Валентина Талызина. Артистка в беседе с «360» подтвердила информацию о своей госпитализации и рассказала, что она заболела бронхиолитом. Она также отметила, что хорошо себя чувствует, несмотря на болезнь. О прогнозах врачей актриса не рассказала.

Больницы Врачи Театры Актеры Москва
19 февраля 2024, 08:27
Рабочие вернулись в шахту «Таштагольская» после горного удара
Читайте нас в: Google Новости
Принадлежащая горнодобывающей компании Evraz Group шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила работу. Представитель предприятия сообщил «Интерфаксу», что разрушений не обнаружили.

«Работа шахты восстановлена. Разрушений нет», - сказал он.

Таштагольский рудник возобновил работу в штатном режиме. Более 160 рабочих эвакуировали из шахты вечером 18 февраля из-за горного удара магнитудой 2,4. Никто не пострадал.

Аналогичное происшествие случилось на шахте «Таштагольской» весной 2022 года. Тогда из-за подвижки грунта на глубине 294 метра на поверхность вывели более 250 человек.

В Красноярском крае рыбак сгорел во время подледной ловли. Палатка воспламенилась прямо на территории водохранилища. Товарищ погибшего получил ожоги и вызвал спасателей. Его эвакуировали на берег и передали полиции.

Принадлежащая горнодобывающей компании Evraz Group шахта «Таштагольская» в Кемеровской области возобновила работу. Представитель предприятия сообщил «Интерфаксу» , что разрушений не обнаружили.

Шахты
19 февраля 2024, 07:59
Рыбак в Сибири сгорел на льду вместе с палаткой
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
На льду Красноярского водохранилища произошел пожар. Сгорела палатка с двумя рыбаками. Один мужчина погиб, сообщило краевое государственное казенное учреждение «Спасатель».

Мужчины ловили рыбу в районе села Лебяжье Краснотуранского района. Ночью 18 февраля палатка загорелась прямо на льду. Один человек погиб, другой получил ожоги, но выжил и позвонил спасателям.

Он не смог указать точное местоположение палатки. На его поиски выехали спасатели Краснотуранской спасательной станции. Рыбака нашли и передали правоохранителям.

В Абхазии умерли турецкие моряки.

Рыболовецкое судно пришвартовалось в Пицунде, сослуживцы спустили на сушу четырех мужчин на носилках. Их увезли в Гагрскую центральную больницу с признаками отравления. Три человека скончались в реанимации. По предварительной версии, они отравились трупным запахом рыбы.

Пожары Рыбалка
19 февраля 2024, 07:37
Маршрутка в Приморье столкнулась с выехавшим на встречную полосу грузовиком
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
В городе Артеме грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Маршрутка съехала в кювет. Несколько человек пострадали, сообщила полиция Приморья.

Авария произошла вечером 18 февраля в районе дома по ул. Стрельникова, 45. Водитель грузовика Shacman из Хабаровского края не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автобусом Higer, который ехал по маршруту № 224 Владивосток - Артем - Заводской с тремя пассажирами.

Маршрутка повредила лобовое стекло и завалилась на бок. Обошлось без жертв. Пострадали четыре человека - 41-летний водитель автобуса и трое пассажиров. Им назначили амбулаторное лечение.

Полиция объявила о возбуждении административного дела по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». Водителя грузовика в 2023 году дважды привлекали к ответственности, но он не оплатил штрафы.

На МКАД перед развязкой с Можайским шоссе столкнулись три машины , в том числе два грузовика. Один человек погиб.

ДТП Приморье

Новости по теме