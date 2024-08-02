02 августа 2024, 21:12

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 10

РИА «Новости»
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Спасатели вытащили еще двух погибших из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», - отметили в сообщении.

Таким образом, число жертв при обрушении двух подъездов возросло до 10 человек. По данным ведомства, что в ходе поисково-спасательных работ живыми обнаружили семь детей и восемь взрослых.

Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что 3 августа в Нижнем Тагиле объявили днем траура по погибшим при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Сибирской.

ЧП произошло днем 1 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин направил специалистов центрального главка для оказания помощи в расследовании.

Спасатели Обрушения МЧС РФ
02 августа 2024, 21:36
Кинотеатр «Октябрь» эвакуировали в Москве
РИА «Новости»
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Посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали по неизвестной причине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Эвакуации Москва
02 августа 2024, 20:54
Спасатели достали тело восьмого погибшего из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Число жертв обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми. О найденном в ходе разборе завалов тела сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве добавили, что в ходе поисково-спасательных работ живыми нашли семь детей и восемь взрослых. С места вывезли порядка 1000 тонн обломков строительных конструкций и мусора.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Свердловская область
02 августа 2024, 18:54
Стала известна сумма взятки по делу замгубернатора Тюменской области
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Сумма взятки, которую вменяют заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составила свыше 18,7 миллиона рублей. Об этом на заседании в Басманном суде Москвы сообщил следователь, его слова привело РИА «Новости».

Вероятным взяткодателем назвали директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, который в настоящее время также находится под стражей.

«Находясь в должности замгубернатора Вахрин в декабре 2022 года получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18,7 миллиона рублей при приобретении двух квартир в Тюмени», - сказал следователь.

Также суду сообщили, что за полученную взятку Вахрин совершил «определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения» в пользу Гоцыка.

Ранее стало известно о том, что бывшего главу двух районов Казани Сергея Миронова заподозрили в мошенничестве.

Следственный комитет России
02 августа 2024, 17:34
Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до семи
РИА «Новости»
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Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося накануне, тело еще одного мужчины без признаков жизни. Таким образом, число жертв возросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным службы, 15 человек удалось вытащить из-под обломков живыми.

В общей сложности, по данным регионального Минздрава , пострадал 21 человек, из них 10 детей.

Обрушение двух подъездов жилого дома произошло 1 июля из-за взрыва газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Перед произошедшим, как сообщалось, местные жители видели в соседнем доме двоих мужчин, одетых в форму газовиков, хотя никаких проверок на этот день не планировалось.

Обрушения Взрывы

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