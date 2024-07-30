30 июля 2024, 19:29

Число погибших после прорыва дамбы в Карелии выросло до трех

РИА «Новости»
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Тело женщины, ставшей третьей жертвой аварии на Беломорско-Балтийском канале, нашли спасатели. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Водолазы обнаружили в районе поселка Кочкома на воде еще одно тело, уточнили в ведомстве. Судьба одного человека остается неизвестной.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 10 человек. Одного взрослого и двух детей госпитализировали. Четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Также известно, что при прохождении волны оказались полностью разрушены три дома, частичные повреждения получили пять жилых строений.

Прорыв дамбы в Сегежском округе произошел утром 29 июля. В распоряжении 360.ru ранее появилось видео момента ЧП.

Для ликвидации последствий и поиска пропавших задействовали 78 человек и 32 единицы техники, в том числе 76 человек и 31 единица техники от МЧС России.

Спасатели Наводнения Видео Женщины Республика Карелия
30 июля 2024, 20:33
Обрушение смерча на аэропорт Нижнекамска сочли чрезвычайной ситуацией
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Смерч обрушился на аэропорт Нижнекамска. В результате повреждения получили несколько самолетов и вертолет, начато расследование, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие», - написал он По предварительным данным, в аэропорту повреждены четыре учебных самолета Diamond DA42, частный вертолет и несколько машин перронной техники. По словам Кореняко, сейчас специалисты уточняют размер ущерба.

Представитель ведомства уточнил, что Приволжское МТУ Росавиации займется расследованием происшествия.

После смерча аэропорт Нижнекамска не закрывали, он продолжил работу в штатном режиме.

Непогода со смерчем обрушились на аэропорт Бегишево в Нижнекамске 30 июля. Сильные порывы ветра перевернули по площадке стоявшие там самолеты и вертолеты.

Ранее аэропорты в Казани и Нижнекамске временно ограничивали в работе для обеспечения безопасности самолетов.

Вертолеты Казань Самолеты
30 июля 2024, 19:02
Подростки устроили метание бутылок с водой по прохожим с 16-го этажа в Кирове
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Бутылка, сброшенная с 16-го этажа высотного дома на Московской улице в Кирове, чуть не убила проходившую мимо женщину. Она вычислила квартиру, из которой бросили тару и обратилась в полицию. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что в качестве мишени метатели тары с водой выбрали вход в жилой дом. Под бомбардировку бутылками чуть не попали несколько человек.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что горожане пожаловались на молодых людей, которые бросали пакеты и пластиковые бутылки с водой на улицу, целясь в прохожих.

Выехавший на место отряд патрульно-постовой службы задержал двух молодых людей, один из которых оказался несовершеннолетним. Сейчас в отношении задержанных проводят проверку, по итогам которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувший понедельник, 29 июля, жители московского района Бибирево пожаловались на дебошира из квартиры на седьмом этаже дома на Мурановской улице, который кричал и разбил окна голыми руками.

Когда на месте собрались зеваки, взбешенный мужчина начал кидаться в них стеклом и бутылками. Прибывшие на место сотрудники полиции попросили свидетелей отойти подальше. По словам одного из очевидцев, дебошир имеет психическое расстройство и только недавно выписался из больницы.

МВД РФ Россия Полиция Квартиры
30 июля 2024, 18:39
Все произошло за секунды. Парапланерист рухнул на девушку на горе в Башкирии
Пресс-служба МЧС
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В Башкортостане парапланерист приземлился прямо на девушку, пролетая над горой Торатау в Ишимбайском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Девушка получила травмы и не смогла самостоятельно сдвинуться с места. Спасатели и добровольцы отнесли ее в машину скорой помощи. Сам парапланерист отделался ушибами.

Муж пострадавшей в комментарии 360.ru рассказал, что у его жены в итоге не выявили ни переломов, ни сотрясения мозга. Они находились на вершине горы и собирались спускаться, он шел впереди. Все произошло за считанные секунды, поэтому они не успели среагировать.

После этого он вызвал скорую помощь и спасателей.

«Хочу отметить, что все сработали оперативно, прибыли на место относительно быстро», - заметил он.

Также муж пострадавшей подчеркнул, что не держит зла на парапланериста.

«Он тоже, возможно, повредил руку… Извинялся: „Не обращайте на меня внимания, главное, чтобы с девушкой все хорошо было“. Понятно, что он не со зла все это сделал», - поделился собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что супруга уже находится дома.

Башкирия МЧС РФ
30 июля 2024, 18:11
Два сотрудника аэропорта Бегишево пострадали из-за смерча
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Два сотрудника международного аэропорта Бегишево пострадали из-за смерча. Об этом сообщили представители воздушной гавани.

«Природной стихией был нанесен ущерб как хозяйственным постройкам, так и авиационной технике. Общий ущерб уточняется», - подчеркнули в пресс-службе.

Пока в аэропорту идут работы по устранению повреждений. Установлено, что два работника получили легкие травмы. В больницу им ехать не потребовалось, медпомощь оказали на месте.

«Сейчас аэропорт Бегишево работает в штатном режиме, событие не повлияло на регулярность полетов», - заверили представители

Авиация

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