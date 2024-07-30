Число погибших после прорыва дамбы в Карелии выросло до трех

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Водолазы обнаружили в районе поселка Кочкома на воде еще одно тело, уточнили в ведомстве. Судьба одного человека остается неизвестной.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 10 человек. Одного взрослого и двух детей госпитализировали. Четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Также известно, что при прохождении волны оказались полностью разрушены три дома, частичные повреждения получили пять жилых строений.

Прорыв дамбы в Сегежском округе произошел утром 29 июля. В распоряжении 360.ru ранее появилось видео момента ЧП.

Для ликвидации последствий и поиска пропавших задействовали 78 человек и 32 единицы техники, в том числе 76 человек и 31 единица техники от МЧС России.