Число погибших полицейских при теракте в Дагестане увеличилось до 16

«Сегодня ночью в больнице умер один из пострадавших во время теракта - полицейский», - рассказал источник агентства.

Общее количество погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 21 человека. В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале произошло вооруженное нападение на православные храмы, пост ДПС и синагогу. Изначально было известно о 15 погибших правоохранителях. Также жертвами теракта стали пятеро гражданских. Как сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, пострадали 46 человек.

В республике объявил трехдневный траур - с 24 по 26 июня. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что семьям жертв терактов выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим предоставят по полмиллиона.

Меликов также побывал в синагоге Келе-Нумаз в Дербенте, которую подожгли злоумышленники. Он оценил ущерб от пожара в здании, которому больше 200 лет.