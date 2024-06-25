25 июня 2024, 10:39

Число погибших полицейских при теракте в Дагестане увеличилось до 16

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Число погибших полицейских в результате теракта в Дагестане выросло до 16. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах Дербента.

«Сегодня ночью в больнице умер один из пострадавших во время теракта - полицейский», - рассказал источник агентства.

Общее количество погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 21 человека. В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале произошло вооруженное нападение на православные храмы, пост ДПС и синагогу. Изначально было известно о 15 погибших правоохранителях. Также жертвами теракта стали пятеро гражданских. Как сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, пострадали 46 человек.

В республике объявил трехдневный траур - с 24 по 26 июня. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что семьям жертв терактов выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим предоставят по полмиллиона.

Меликов также побывал в синагоге Келе-Нумаз в Дербенте, которую подожгли злоумышленники. Он оценил ущерб от пожара в здании, которому больше 200 лет.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 12:17
Погибших в Дагестане священника и полицейских представят к орденам Мужества
РИА «Новости»
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Священника РПЦ Николая, погибшего во время теракта в Дербенте, представят к ордену Мужества. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, чьи слова привел «Интерфакс».

Такой же наградой посмертно удостоят правоохранителей.

«Все сотрудники органов внутренних дел будут представлены посмертно к орденам Мужества», - отметил Меликов.

Вооруженные люди открыли огонь в двух православных церквях и синагоге в Дербенте и Махачкале 23 июня. Известно о 20 погибших, среди них 15 полицейских и пятеро гражданских лиц. В первую очередь нападавшие хотели убить священника Николая.

Меликов назвал теракты в Дагестане спланированной акцией врагов республики. В регионе проверят личные дела всех, кто находится на руководящих должностях, сообщили «Известия».

Священники Дагестан Награды Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 12:07
Названы причины быстрого распространения пожара во Фрязине
РИА «Новости»
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Пожар в многоэтажном здании промзоны во Фрязине быстро распространялся из-за внутренней отделки, выполненной из горючих материалов, а также высоких потолков, панорамных окон и перепланировки. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Повлияла <…> большая пожарная нагрузка - количество горючего вещества на квадратный метр. <…> Отделка внутренняя из горючих материалов, много перепланировок.<…> Открывается панорамное остекление, поступает кислород, соответственно, огонь распространяется», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что речь шла о здании большой площади со сложной планировкой, в котором вдобавок ко всему около 15 лет не было ремонта. Ситуацию усугубили взрывы. При этом спасатели «сделали все, что могли» и довольно быстро локализовали пожар, подчеркнул источник.

В результате ЧП погибли шесть человек.

По одной из версий, пожар мог случиться из-за неисправной электропроводки.

Пожары Фрязино
25 июня 2024, 11:21
Пожар во Фрязине полностью потушили
Пресс-служба губернатора Московской области
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Пожар в многоэтажном административном здании во Фрязине полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС полностью ликвидировали пожар во Фрязино», - говорится в заявлении.

Открытое горение на месте ликвидировали еще вечером 24 июня.

Пожары МЧС РФ Фрязино
25 июня 2024, 10:16
ДТП под Челябинском унесло жизнь 43-летней женщины
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В Челябинской области в аварии погибла 43-летняя женщина. Подробности смертельного ДТП сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, вечером 24 июня в Миасском городском округе на 1756 километре федеральной трассы М-5 «Урал» 63-летний водитель Toyota Land Cruiser в дождь вылетел на встречку и врезался в автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находилась женщина. В результате аварии она скончалась на месте.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в Липецкой области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще двоих пострадавших в ДТП детей с травмами увезли в больницу. О их состоянии пока ничего не известно.

Челябинская область ДТП Машины

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