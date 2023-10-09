Число погибших от ударов Израиля палестинцев возросло до 576

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«Число жертв <…> в секторе Газа возросло до 560, более 2900 ранены», - указали в сообщении.

Ранее министерство заявляло о 493 погибших и 2,3 тысячи раненых.

Агентство WAFA отметило, что с начала возникновения конфликта в секторе Газа были полностью разрушены 13 многоэтажных зданий, 159 - снесены, более тысячи домов оказались разрушены частично. В свою очередь, UNRWA (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам) заявляло, что более 70 тысяч жителей Палестины покинули дома.

ХАМАС вторгся на израильскую территорию рано утром 7 октября. Руководство страны объявило о переходе в состояние войны. В понедельник, 9 октября, Армия обороны Израиля объявила о поражении более 500 целей в секторе Газа.

Население сектора Газа на начало 2023 года оценивалось в 2,3 миллиона человек.