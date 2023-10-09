Число погибших от ударов Израиля палестинцев возросло до 576
Количество погибших во время атаки армии Израиля по палестинскому сектору Газа и в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан увеличилось до 576 человек. Более 2,9 тысячи получили ранения, сообщили в Telegram-канале Минздрава Палестины.
«Число жертв <…> в секторе Газа возросло до 560, более 2900 ранены», - указали в сообщении.
Ранее министерство заявляло о 493 погибших и 2,3 тысячи раненых.
Агентство WAFA отметило, что с начала возникновения конфликта в секторе Газа были полностью разрушены 13 многоэтажных зданий, 159 - снесены, более тысячи домов оказались разрушены частично. В свою очередь, UNRWA (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам) заявляло, что более 70 тысяч жителей Палестины покинули дома.
ХАМАС вторгся на израильскую территорию рано утром 7 октября. Руководство страны объявило о переходе в состояние войны. В понедельник, 9 октября, Армия обороны Израиля объявила о поражении более 500 целей в секторе Газа.
Население сектора Газа на начало 2023 года оценивалось в 2,3 миллиона человек.