Число подтопленных жилых домов в Курганской области снизилось до 602

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Уровень воды в реке Тобол возле Кургана продолжает снижаться. По данным на 3 мая, он составил 799 сантиметров.

Накануне в Курганской области провели обработку 66 домов и 170 придомовых территорий. Главная задача - не допустить вспышек инфекционных заболеваний.

Подтопленными остаются еще несколько регионов страны. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в Оренбургской области за сутки освободились от воды 636 жилых домов и 806 приусадебных участков. Продезинфицировали 18,6 тысячи жилых домов. В Тюменской области пока все еще затоплены 884 жилых и дачных домов, 3 169 приусадебных участков и 30 участков автодорог.





«По состоянию на 3 мая, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 10 населенных пунктах 602 жилых и 6526 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог», - уточнили в МЧС.

Спасатели продолжают ликвидируют последствия паводка. В населенных пунктах Курганской области откачивают воду, дезинфицируют дома и территории.

«За сутки специалисты чрезвычайного ведомства откачали 37 тысяч кубометров воды с территорий семи жилых домов, одного детского сада», - добавили в пресс-службе.