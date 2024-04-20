Число подтопленных в России домов сократилось на 1060
Количество подтопленных из-за паводков жилых домов уменьшается второй день подряд. За последние сутки их число сократилось на 1060. Об этом сообщил ТАСС.
По информации оперативных служб, подтопленными остаются порядка 16 258 домов. Уменьшилось и число пострадавших приусадебных участков - на 1245, до 31 141.
«На утро 20 апреля в 190 населенных пунктах и 172 садовых товариществах их число составило 16 258, сократившись на 1060 по сравнению с утром пятницы», - указали в агентстве.
При этом уровень воды в реке Ишим в Тюменской области продолжает подниматься. За сутки он увеличился на 221 сантиметр и добрался до отметки в 850 сантиметров. Администрация района предупредила жителей, что из-за наводнения может затопить низководные мосты, садоводческие участки и сельскохозяйственные земли. Из-за паводков также появилась угроза перекрытия дорог.