16 ноября 2024, 18:36

Число отравившихся в Новочебоксарске выросло до 205

Unsplash
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Число взрослых и детей, отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске, увеличилось до 205 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

В больнице в состоянии средней степени тяжести по-прежнему находятся шесть человек. Еще 199 пациентов, в том числе семь взрослых, проходят лечение амбулаторно.

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. По данным ведомства, отравившиеся дети находятся под наблюдением участковых педиатров. Ситуацию контролирует глава Чувашии Олег Николаев, а также соответствующие ведомства.

Ранее у отравившихся в столовой школы обнаружили РНК норовируса. По информации источника 360.ru, симптомы отравления у учащихся появились после потребления плова. На следующее утро школьники побоялись идти на уроки.

Дети Школы Минздрав
16 ноября 2024, 16:10
Тело погибшего обнаружили в шахте «Таштагольская»
Пресс-служба МЧС
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В шахте «Таштагольская» обнаружили тело горняка, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасатели разобрали уже 10 кубометров породы, чтобы поднять его на поверхность.

«Специалисты устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала», - уточнили в министерстве.

Ранее в шахте произошло обрушение кровли. С места ЧП эвакуировались 183 человека, но один шахтер остался под завалами. К его поискам подключили 25 спасателей, однако работы пришлось приостановить из-за повторного горного удара. В результате этого ЧП никто не пострадал.

Шахты МЧС РФ
16 ноября 2024, 09:57
Пострадавшим в пожаре в Подмосковье детям оказали помощь в ДКЦ Рошаля
Телеканал «360»
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Пострадавших во время пожара в Подмосковье детей доставили в ДКЦ имени Рошаля в Красногорске, сообщил источник 360.ru. По его словам, пациенты живы, их здоровью ничто не угрожает — медики оказывают всю необходимую помощь.

«Все детишки живы и в сознании. Будут пока лечиться в реанимации. Все на самостоятельном дыхании, с хорошим насыщением кислорода. Всю необходимую терапию получают», - отметил источник 360.ru.

Одного из поступивших поступил на ИВЛ, но сейчас он на самостоятельном дыхании, кислород подают через лицевую маску. В больницу приехал отец еще двух пострадавших - двух мальчиков. Сейчас он находится рядом с детьми.

Пожар случился накануне поздно вечером. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Медики оперативно осмотрели пострадавших и доставили их в Красногорск.

Красногорск Пожары Дети Больницы Врачи
16 ноября 2024, 09:38
Спасатели в Кузбассе приостановили работы в шахте после повторного горного удара
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС приостановили спасательные работы в шахте «Таштагольская» из-за повторного горного удара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены. Пострадавших нет», - отметили в министерстве.

В шахте обрушилась кровля, в результате под завалом оказался один рабочий. С места ЧП эвакуировали 183 шахтера. По данным МЧС, пострадал один человек. В поисковых работах участвовали 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее спасатели эвакуировали рабочих из рудника «Скалистый» в Норильске. Сотрудники МЧС подняли на поверхность 355 шахтеров. В руднике вспыхнул пожар, очаг возгорания находился на глубине 800 метров. Обошлось без погибших и пострадавших. Площадь возгорания в пресс-службе МЧС не уточнили.

Шахты Спасатели МЧС РФ
15 ноября 2024, 22:12
Пострадавших в пожаре в Подмосковье детей доставят в ДКЦ Рошаля в Красногорске
РИА «Новости»
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Во время пожара в Подмосковье пострадали три ребенка. Их доставят в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

У троих детей - шестимесячной девочки, трехлетнего мальчика и полуторогодовалой девочки отравление угарным газом, ожогов нет. Все они находятся в сознании и самостоятельно дышат. Медики отметили, что гемодинамика пациентов стабильная, сатурация составляет 98%.

Всю необходимую помощь пострадавшим окажут в Детском клиническим центре имени Рошаля.

Красногорск Пожары Дети Больницы

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