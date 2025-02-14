Число отравившихся в московском хостеле увеличилось

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Массовое отравление в хостеле произошло в пятницу, 14 февраля. Изначально пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила о 20 пострадавших, которых забрали инфекционную больницу.

Через некоторое время Telegram-канал «112» объявил, что число госпитализированных возросло до 40. По предварительным данным, в анализах пациентов врачи обнаружили кишечную палочку.

Telegram-канал Mash подчеркнул, что все пострадавшие - рабочие, задействованные на строительстве жилого комплекса «Обручева 30», граждане Узбекистана и Таджикистана.

Для обеспечения работников питанием наниматель заказал комплексные обеды у ООО «Енидем».

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемическое расследование. Криминалисты столичного главка СК осмотрели хостел и в рамках проверки и заявили, что по итогам мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела.