14 февраля 2025, 20:53

Число отравившихся в московском хостеле увеличилось

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Количество обратившихся к врачам постояльцев московского хостела «Гостиница РБК сервис» с жалобами на симптомы отравления выросло до 70 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Массовое отравление в хостеле произошло в пятницу, 14 февраля. Изначально пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила о 20 пострадавших, которых забрали инфекционную больницу.

Через некоторое время Telegram-канал «112» объявил, что число госпитализированных возросло до 40. По предварительным данным, в анализах пациентов врачи обнаружили кишечную палочку.

Telegram-канал Mash подчеркнул, что все пострадавшие - рабочие, задействованные на строительстве жилого комплекса «Обручева 30», граждане Узбекистана и Таджикистана.

Для обеспечения работников питанием наниматель заказал комплексные обеды у ООО «Енидем».

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора начали эпидемическое расследование. Криминалисты столичного главка СК осмотрели хостел и в рамках проверки и заявили, что по итогам мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела.

Больницы Врачи Массовое отравление в московском хостеле
14 февраля 2025, 20:37
Получил тяжелые травмы. На ребенка в школе Петербурга упал игровой тир
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Игровой тир рухнул на девятилетнего ученика одной из школ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В беседе с 360.ru мать пострадавшего мальчика рассказала, что он получил тяжелые травмы головы.

«Находится в реанимации. Врачи сделали все возможное, чтобы он остался жив. Сын получил серьезные повреждения - травмы головы, переломы костей черепа», - поделилась она.

Сейчас родители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Женщина отметила, что руководство школы - ни завуч, ни директор - с семьей не связывались. По словам матери ребенка, был только звонок из комитета по образованию с предложением о помощи.

По данным Следственного комитета, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без согласования поставили на втором этаже игровой тир, который не закрепили должным образом. Конструкция упала на ученика второго класса.

Мальчика доставили в больницу с множественными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников школы.

По данным РЕН ТВ, второклассник пострадал , когда бегал на перемене. После госпитализации врачи переливали школьнику кровь, чтобы спасти.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Школы Больницы
14 февраля 2025, 19:18
В Москве приостановили продажи зефира во «ВкусВилле» из металла
РИА «Новости»
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Специалисты Роспотребнадзора начали расследование по факту приобретения покупателем зефира с металлической стружкой в одном из столичных магазинов «ВкусВилл». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет», - отметили в публикации.

В Роспотребнадзоре отметили, что продажи зефира в магазине приостановили. Также во «ВкусВилл» направили запрос для предотвращения дальнейшей реализации возможно недоброкачественной продукции.

Мужчина купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В техподдержке компании ему пообещали снять оставшиеся упаковки зефира с продажи.

Ранее «ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» после жалобы жительницы Москвы на осколки стекла в упаковке. Руководство сети супермаркетов предположило, что проблемы возникли с целостностью упаковки.

Магазины Мужчины Москва
14 февраля 2025, 19:06
Живодер из Набережных Челнов выбросил котят бывшей жены с восьмого этажа
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В Набережных Челнах мужчина выбросил с восьмого этажа двух котят бывшей жены. МВД по Татарстану начало проверку, сообщили 360.ru в пресс-службе регионального ведомства.

Жительница дома Виктория рассказала 360.ru, что сначала дети во дворе увидели животных и подумали, что они потерялись. Но потом жильцы начали смотреть по камерам и поняли, что котят вышвырнули в окно.

«Идет проверка, по ее результатам примут процессуальное решение», - отметили в МВД.

Telegram-канал Mash Iptash уточнил, что котят выбросил мужчина по имени Ильнур, причиной стала ревность. Он следил за бывшей женой по камерам домофона. Однажды ревнивец увидел ее с другим мужчиной и вернулся в квартиру, где устроил погром и выбросил котят в окно восьмого этажа.

Ранее несколько кошек выпрыгнули с 12 этажа после смерти мужчины в квартире на Ключевой улице в Москве.

«У обоих котов ушиб внутренних органов. У одного трещина на кости, а у другого - перелом задней ноги, в понедельник ему предстоит операция», - сказала она.

МВД РФ Татарстан Коты Живодеры
14 февраля 2025, 18:58
Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой
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Житель Котова в Волгоградской области облил зеленкой сотрудницу банка и убежал. Мужчина совершил дебош по указанию телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители оперативно задержали 63-летнего горожанина. В отделе полиции он рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками финансовой компании и правоохранительных органов.

Мошенники убедили пенсионера перевести 90 тысяч рублей на указанный счет. Затем ему передали задание о необходимости облить раствором зеленки работницу банка.

Мужчина выполнил требования злоумышленников. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям фигуранта.

Аналогичный случай произошел в Ленинградской области. Женщина по указанию мошенников облила зеленкой сотрудницу банка. Оказалось, что жительницу Кировска убедили проучить якобы пособницу взломщиков.

Банки МВД РФ Мошенничество

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