Число отравившихся в московском хостеле достигло 40

Предварительно, у всех диагностировали кишечную инфекцию. Количество пострадавших может возрасти. В основном это приезжие из стран Средней Азии, работавшие на стройке недалеко от хостела. Комплексные обеды им поставляла одна и та же компания.

Ранее в Курской области признали виновным владельца киоска с шаурмой , в котором в сентябре 2023 года отравились более 20 человек, одна девушка умерла от инфекционно-токсического шока.

Предпринимателя приговорили к четырем годам общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, ему на два года запретили заниматься рыночной торговлей. Его сотрудники получили условные сроки. Сам он не признал вину.