Число отравившихся в Бурятии выросло до 70 человек
Медицинская помощь понадобилась 70 жителям бурятского города Гусиноозерска после отравления в местном заведении питания. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, у всех пострадавших выявили признаки острого гастроэнтерита средней степени.
В ведомстве добавили, что в больницу доставили 15 человек, из которых 10 - несовершеннолетние. Остальных отправили на амбулаторное лечение.
Инфекционное отделение местной больницы развернуло дополнительные места для приема пациентов.
В республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что в ходе эпидемиологического расследования установили, что причиной вспышки отравления стали сальмонеллы. Их нашли в продукции предприятия общественного питания, занимающегося доставкой на дом. Работу заведения приостановили.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова ранее сообщала, что медицинская помощь понадобилась 56 жителям Гусиноозерска с симптомами острого гастроэнтерита неизвестной этиологии. Она подчеркнула, что в больницы попали 13 детей и пять взрослых.
Собственную проверку организовали следователи, которые забрали образцы продукции и провели осмотр столовой, откуда пострадавшие получили свою блюда.