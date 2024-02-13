Число отравившихся в бургерной в Приморье возросло до 60 человек

По информации источника канала, в кафе могли использовать продукты, качество которых не было подтверждено. Теперь заведение временно закрыли. По факту отравления людей возбудили дело.

Собеседник «112» уточнил, что в наггетсах и соусах собственного производства заведения выявили сальмонеллу. При этом, где именно брали продукты для их приготовления - неясно, так как в системе поставщиков не регистрировали.

Помимо этого, в заведении нашли и другие нарушения, в частности отсутствие маркировок и сертификатов соответствия.

Утром 13 февраля региональное управление Роспотребнадзора сообщало о 51 отравившемся. Предварительно, причиной острой кишечной инфекции у местных жителей стала еда в одном из местных кафе, указало ведомство.