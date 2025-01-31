31 января 2025, 18:38

Число отравившихся посетителей кафе в Кунгуре выросло до 32 человек

РИА «Новости»
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Число пострадавших при массовом отравлении шаурмой в городе Кунгуре возросло до 32 человек, включая 13 детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

«За медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. Двадцать девять человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы», - рассказали в ведомстве, добавив, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе Shaurma-Kosmos на улице Коммуны в период с 30 по 31 января. Вскоре после этого они почувствовали себя плохо.

Следственный комитет по Пермскому краю завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работу заведения приостановили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Пермский край Уголовное дело
31 января 2025, 18:59
Владельца кафе под Пермью задержали после массового отравления
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Правоохранительные органы задержали владельца кафе Shaurma-kosmos в пермском Кунгуре после массового отравления людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Ранее ведомство завело уголовное дело после обращений в больницу клиентов кафе Shaurma-kosmos на улице Коммуны. Всего помощь потребовалась 32 жителям, среди них 13 детей, в медучреждения госпитализировали 29 человек.

«По подозрению в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг в Кунгуре задержали собственника кафе», - заявили в пресс-службе.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту в ближайшее время представят обвинение.

Ранее стало известно, что все пострадавшие посещали кафе в период с 30 по 31 января.

Еда Пермь Следственный комитет России
31 января 2025, 18:58
Подозреваемого в попытке поджога порохового завода подростка задержали в Казани
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка из Казани, пытавшегося поджечь пороховой завод. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Татарстану.

В прошлую пятницу подросток бросил «коктейль Молотова» в административное здание предприятия. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Десятиклассник объяснил свой поступок желанием досадить отцу, который незадолго до этого ушел из семьи. Подростка отправили под стражу. Дальнейшим расследованием дела займется Следственный комитет.

Ранее в Барнауле задержали студента колледжа , который попытался поджечь военкомат, чтобы помешать отправке военных в зону спецоперации. Действовал он, как выяснилось, по заданию украинской террористической группировки.

Уголовное дело Казань Терроризм Школьники Заводы
31 января 2025, 17:59
Открытое горение на пожаре в нелегальном хостеле в Москве ликвидировали
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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение здания на улице Сходненский тупик в Москве. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника столичного управления МЧС России по Москве Илья Мисуна.

«Продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Тушение осложняется сложными конструктивными элементами кровли здания. Площадь пожара сейчас составляет 2000 квадратных метров», - сказал он.

Мисуна добавил, что к борьбе с огнем привлекли 249 человек личного состава и 76 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Вертолеты московского авиационного центра сбросили 355 тонн воды.

Ранее стало известно, что в загоревшемся здании на северо-западе столицы располагался нелегальный хостел. Спасатели повысили ранг пожара до третьего. В строении произошло частичное обрушение крыши. Обошлось без пострадавших, из здания спасли 60 человек.

Спасатели Пожары Москва
31 января 2025, 14:42
Вооруженного мужчину задержали в Химках
РИА «Новости»
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Полицейские в Химках задержали мужчину, вооруженного похожим на пистолет предметом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

В дежурную часть управления МВД поступило сообщение о мужчине на балконе одного из многоквартирных домов на Молодежной улице. В руках он, по словам очевидцев, держал оружие.

Прибывшие на место силовики задержали и доставили в территориальный отдел жителя Пензенской области 1992 года рождения. У него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, изделие проверят эксперты.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские примут предусмотренное законодательством решение.

Ранее под Новосибирском задержали напавшего с ножом на пассажиров поезда дебошира, пострадали мужчина и женщина. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о покушении на преступление.

Химки МВД РФ Мужчины

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