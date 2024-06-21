Число отравившихся москвичей с признаками ботулизма выросло до 94

Также увеличился с 70 до 85 тонн объем изъятых из продажи продуктов в связи со вспышкой ботулизма среди покупателей салата лобио из фасоли и салата с тунцом, фасолью и яблоком в вакуумных упаковках.

Общее количество уничтоженных на мусоросжигательном заводе Москвы продуктов за сутки выросло с 20 до 44 тонн.

В ведомстве призвали москвичей при появлении первых симптомов отравления незамедлительно обращаться за медицинской помощью и отказаться от покупки салатов в вакуумной упаковке.

По предварительным данным, источником ботулизма стала фасоль, которую использовали при приготовлении салатов. В рамках уголовного дела о сбыте опасной продукции под домашний арест отправили директора «Кухни на районе» Антона Лозина , руководителя отдела качества компании Елену Машкову и директора компании поставщика продуктов «Савон-К» Владимира Шина.

Повара фирмы-поставщика продуктов Карима Наритова, который занимался фасовкой фасоли, арестовали до 15 августа.