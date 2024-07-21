21 июля 2024, 20:06

Число отравившихся детей в санатории Кузбасса достигло 35

РИА «Новости»
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Помощь медиков понадобилась 35 детям в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. У них выявили признаки отравления, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре по железнодорожному транспорту.

По предварительным данным, причиной госпитализации отдыхающих стала норовирусная инфекция.

Дети
21 июля 2024, 19:48
Макулатура загорелась в ангаре в Рязани
Телеканал «360»
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Крупное возгорание произошло в ангаре с прессованной бумагой в рязанском поселке Соколовка. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, огромные клубы дыма поднимаются над жилыми зданиями. Информация о возгорании на улице Связи поступила в экстренные службы в 17:16.

По предварительным данным, загорелась прессованная бумага. Данных о пострадавших не поступало.

«Горит макулатура на площади около тысячи квадратных метров», - отметили в МЧС.

В тушении пожара задействовали свыше 30 человек и 10 единиц техники.

Ранее сильный пожар тушили в здании на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
21 июля 2024, 19:07
Пропавшего экс-главу Нижегородского облсуда нашли мертвым в лесу
РИА «Новости»
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Бывший председатель суда Нижегородской области Валерий Воробьев уехал в лес со своей супругой. Впоследствии его нашли мертвым, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.

«В ходе поисковых мероприятий с привлечением волонтеров семейную пару нашли. К сожалению, мужчина погиб. Его жену обнаружили живой на другом участке местности», - указали в ведомстве.

Ранее полицейские обратились к местному населению с просьбой помочь в поиске семейной пары. По предварительным данным, 20 июля 86-летние пенсионеры выехали на автомобиле из села Теряево Богородского района. Они отправились в лес в Павловский район и пропали.

Поисково-спасательная группа «Рысь» распространила ориентировку с фотографиями пропавших людей, на которых были бывший председатель областного суда и его супруга. Воробьев занимал этот пост с 1985 до 2005 год.

Тело 14-летнего школьника нашли в болоте Челябинской области. Волонтеры искали его почти неделю.

Суд Пенсионеры Волонтеры МВД РФ
21 июля 2024, 18:33
Снесшего кувалдой голову бюсту Сталина вандала задержали
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали мужчину, который снес кувалдой голову Иосифа Сталина с его бюста в Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, 20 июля около 17:00 правоохранительные органы получили сообщение о том, что в парке на улице Советская неизвестный мужчина повредил два памятника.

В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемого установили, им оказался 43-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Причины преступления устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина в клетчатой рубашке подошел к бюсту советского вождя с кувалдой. Он замахнулся и ударил по голове изваянию. После того, как бюст Сталина рухнул на землю, вандал скрылся.

Уголовное дело Памятники Видео Полиция Иосиф Сталин Вандализм Парки
21 июля 2024, 18:21
Пассажир погиб при столкновении судна со скалой в Красноярском крае
РИА «Новости»
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Маломерное судно с пассажирами столкнулось со скалой во время прохода по реке Северной в Красноярском крае. От полученных травм на месте скончался один человек, четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в воскресенье, 21 июля. Прибывшие на место врачи забрали трех пассажиров и капитана судна.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Собственную проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В пресс-службе ведомства уточнили, что среди пострадавших находился несовершеннолетний. В ходе мероприятий прокуроры проверят законность эксплуатации судна, а также выполнение капитаном правил перевозок пассажиров.

Днем ранее легкомоторная лодка и теплоход «Валдай» не смогли разойтись в акватории Волги около базы отдыха «Чайка» в Самарской области и столкнулись. В результате травмы получили трое мужчин и две женщины.

Уголовное дело Прокуратура РФ Следственный комитет России Красноярский край Реки

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