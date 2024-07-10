10 июля 2024, 08:42

Число отравившихся детей в летнем лагере в Туве выросло до 46

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В Туве после отдыха в оздоровительном лагере «Чагытай» число отравившихся детей возросло до 46. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай в своем Telegram-канале.

«Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение», - уточнил он.

Югай отметил, что девочка, находившаяся в тяжелом состоянии в реанимации, пошла на поправку. В больничных палатах сейчас проходят лечение 46 детей и воспитатель.

Министр добавил, что участники заседания санитарно-противоэпидемической комиссии приняли решение усилить меры профилактики кишечных инфекций в детских летних лагерях.

Он подчеркнул, что Минздрав проконтролирует состояние детей, включая тех, кто находится под наблюдением в кожуунных медучреждениях. В случае необходимости детей переведут в республиканскую инфекционную больницу.

Предположительно, дети начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря «Чагытай». По словам главы республики Владислава Ховалыга, в Туве проверят все летние лагеря.

Дети Болезни Детские лагеря
10 июля 2024, 09:23
Житель Подмосковья попытался спуститься с седьмого этажа по простыне и погиб
Unsplash
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В Подмосковье 36-летний местный житель погиб, пытаясь спуститься по простыне с седьмого этажа. Мужчина оказался заперт в гостях и не смог найти оставленные хозяевами ключи, сообщил Telegram-канал Shot.

Евгений вышел на прогулку по ночному Королеву и познакомился с компанией друзей у подъезда на улице Горького. Новые приятели выпили, разговорились, и хозяин квартиры предложил мужчине остаться у него на ночь.

Утром хозяин уехал на работу, закрыв дверь снаружи. Он не сообщил, где лежат ключи, и новый гость их не нашел. В квартире спали еще несколько человек, но Евгений не стал их будить. Он решил спуститься с балкона по простыне, но в результате сорвался. Приехавшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Несколько дней назад двухлетний мальчик выпал с 11 этажа в Москве. По данным прокуратуры, он был жив после падения, но погиб от полученных травм.

До этого в Санкт-Петербурге из окна на восьмом этаже выпал четырехлетний ребенок. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Россия Королев
09 июля 2024, 23:16
Склад с лекарствами и упаковочными материалами загорелся в Старой Купавне
РИА «Новости»
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На складе с лекарствами и упаковочными материалами в городе Старая Купавна в Богородском городском округе произошел пожар. Об этом 360.ru сообщили в МЧС Московской области.

По данным источника, огонь разгорелся по улице Дорожная, дом 12. Загорелась крыша здания. Пламя охватило площадь около 20 квадратных метров. На место прибыли спасатели.

Позднее в МЧС России сообщили, что склад уже потушили. В настоящий момент проводится проливка и разбор конструкций. Пострадавших нет.

Ранее огнеборцы потушили крупный пожар , который случился в торговом здании в Динском районе Краснодарского края. Предположительно, его причиной стало короткое замыкание. Площадь возгорания составила около 1,6 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 28 спасателей. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Россия Богородский
09 июля 2024, 22:56
Без стрельбы не обошлось. В Подмосковье сотрудники полиции задержали похитителей человека
РИА «Новости»
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В Домодедове правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека. Управление МВД по Московской области сообщило, что арестованным мужчинам от 19 до 32 лет.

«Сегодня в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что на 32 километре трассы М-4 „Дон“ недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине», - уточнили в ведомстве.

Полицейские прибыли незамедлительно. Преступники оказывали активное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух.

Известно, что пострадавшим оказался мужчина 1989 года рождения. Всех арестованных доставили в территориальный отдел полиции.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину со 120 килограммами кокаина. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В Домодедове правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека.

Управление МВД по Московской области сообщило, что арестованным мужчинам от 19 до 32 лет.

Стрельба Полиция Город Домодедово
09 июля 2024, 22:07
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана обвинили в мошенничестве и отмывании денег
РИА «Новости»
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Отцу дагестанских террористов и бывшему главе Сергокалинского района Магомеду Омарову предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева рассказала об этом РИА «Новости».

«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток», - добавила она.

По словам Мамаевой, подозреваемый в мошенничестве и отмывании денег Омаров будет находиться в СИЗО до 5 сентября.

Накануне стало известно, что все сыновья арестованного бывшего главы Сергокалинского района вышли на свободу. Мужчины угодили за решетку за мелкое хулиганство.

Дагестан Суд Мошенничество Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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