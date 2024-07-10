Число отравившихся детей в летнем лагере в Туве выросло до 46

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«Состояние у всех заметно улучшилось, у детей хорошее настроение», - уточнил он.

Югай отметил, что девочка, находившаяся в тяжелом состоянии в реанимации, пошла на поправку. В больничных палатах сейчас проходят лечение 46 детей и воспитатель.

Министр добавил, что участники заседания санитарно-противоэпидемической комиссии приняли решение усилить меры профилактики кишечных инфекций в детских летних лагерях.

Он подчеркнул, что Минздрав проконтролирует состояние детей, включая тех, кто находится под наблюдением в кожуунных медучреждениях. В случае необходимости детей переведут в республиканскую инфекционную больницу.

Предположительно, дети начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря «Чагытай». По словам главы республики Владислава Ховалыга, в Туве проверят все летние лагеря.