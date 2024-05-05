Число лишившихся света жителей Свердловской области сократилось до 41 тысячи

Сильный снегопад накрыл Екатеринбург и Свердловскую область в ночь на субботу. Непогода продолжалась до утра воскресенья. Больше всего снега выпало в Ревде, к утру 5 мая толщина снежного покрова достигала 31 сантиметра.

«По оперативным данным, количество потребителей без электроснабжения в Свердловской области сократилось до 41 тысячи», - уточнили в ведомстве.

До этого прокуратура Свердловской области сообщала, что без света остались порядка 74 тысяч жителей Ревды, Дегтярска, Первоуральска и других населенных пунктов. В ряде районов возникли проблемы с водой и отоплением.