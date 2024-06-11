11 июня 2024, 22:56

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске увеличилось

РИА «Новости»
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Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Буйнакске увеличилось до 127.  Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана.

«На данный момент в стационаре лечится 91 пациент, из них 72 - дети», - отметили в ведомстве.

По данным ведомства, в настоящее время из больницы выписали 36 человек.

Ранее медики сообщали о 84 пострадавших. Их доставили в Буйнакскую центральную городскую больницу. Специалисты отметили, что тяжелых случаев болезни они не обнаружили.

Причиной вспышки инфекции могла стать водопроводная вода, которую люди, по их словам, пили сырой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Дагестан Дети Больницы Болезни Минздрав
11 июня 2024, 23:21
База переработки металлолома загорелась в Подольске
РИА «Новости»
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В Подольске загорелась база переработки металлолома. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место ЧП вызвали спасателей. Как сообщил Telegram-канал «Подольск» , пожар начался несколько часов назад. К публикации прикрепили видео с места происшествия. На кадрах к небу поднимаются большие клубы дыма.

Ранее три легковых автомобиля загорелись в микрорайоне Северного Чертанова в Москве. Видео с пожаром оказалось в распоряжении 360.ru. На ролике видно, как огонь охватил белую машину, черный дым поднялся почти до седьмого этажа. Было слышно несколько хлопков. На место ЧП прибыли пожарные, огонь уже ликвидировали.

Еще один пожар случился накануне , в автосалоне на севере Москвы. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Подольск Пожары Москва
11 июня 2024, 22:39
Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве из-за открытого люка
Freepik
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Авария с участием грузового автомобиля и двух легковушек произошла на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось рядом со станцией метро «Текстильщики». Одна из машин наехала на приоткрытый канализационный люк. После случившегося из-под грузовика, наполненного продуктами, разлилось топливо. На место ЧП прибыли сотрудники ДПС.

Одну полосу движения по Волгоградскому проспекту перекрыли. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее на Люблинской улице в Москве произошла авария с участием полицейской машины. В результате происшествия пострадали два человека, которых перевозили в автозаке.

Грузовики ДТП Топливо Машины Москва
11 июня 2024, 21:44
Три легковушки загорелись во дворе жилого дома в Москве
Телеканал «360»
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В Москве в микрорайоне Северного Чертанова загорелось три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар произошел во дворе жилого дома. Загорелись три легковушки - Toyota, Mazda, Ford. Огонь распространился на площади пять квадратных метров.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, как огонь разгорается на автомобиле. От пламени идут большие клубы черного дыма, доходящие почти до седьмого этажа. Периодически со стороны автомобилей слышны хлопки, небольшая часть огня перешла на траву.

На место ЧП прибыли спасатели. По данным источника, огонь уже потушили, обошлось без пострадавших.

Ранее пожар случился в мебельном цеху в Самаре. Пламя распространилось на площади 500 «квадратов».

Спасатели Пожары Москва
11 июня 2024, 19:53
«Никак не оправдывает». Оскорбивший таксиста-инвалида в Электростали публично извинился
Телеканал «360»
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Пассажир Дмитрий, оскорбивший таксиста-инвалида в Электростали, публично извинился. Он рассказал в интервью 360.ru, что в тот вечер был пьян и даже не понял, что водитель не слышит его.

«Мы с ребятами отмечали мальчишник, выпивали. Хотели поехать в бар. Вызвали такси, приехал молодой человек. Позже я узнал, что его зовут Артем», - рассказал мужчина.

Дмитрий сел в машину и позвал своих товарищей. Тогда таксист сказал, что не повезет компанию, потому что все пьяные.

«Мне это не понравилось. Я начал его оскорблять. Не знал, что он глухонемой либо слабослышащий человек. Никаких указателей не было», - пояснил собеседник 360.ru.

После водитель попытался вытолкать пассажира из машины, и они сцепились.

«Немного поборолись руками», - признался Дмитрий.

О том, что у Артема проблемы со слухом, Дмитрий узнал только на следующий день после происшествия.

«Хотел бы принести свои извинения Артему, всем людям с ограниченными возможностями и тем, кого я обидел своим поведением. Понимаю, извинений мало. Мы были в алкогольном опьянении… Это тем более нас никак не оправдывает», - заключил он.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом происшествия. На записи видно, что таксист пытался убедить пассажира выйти из машины и объяснял, что уже отменил поездку. На все угрозы буйного мужчины он отвечал, что не слышит его.

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