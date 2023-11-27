Число ДТП на «зебре» со смертельным исходом сократилось в Москве на 40%

«За 10 месяцев количество ДТП на пешеходных переходах с погибшими пешеходами сократилось на 40% - это 14 сохраненных жизней. Мы стремимся к нулевой смертности на столичных трассах», - подчеркнул он.

Всего количество аварий за аналогичный период 2022 года сократилось на 4,5%.

Ликсутов добавил, что для безопасности пешеходов в Москве переходы оборудовали подсветкой, установили камеры для контроля скорости автомобилистов, новые светофоры с отдельной секцией регулирования движения пешеходов, а также организовали островки безопасности.

За соблюдением ПДД следят не только в Москве, но и в области. Так, с начала года там установили 100 лежачих полицейских.