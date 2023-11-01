01 ноября 2023, 04:26

Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15

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Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

По ее словам, суд признал их виновными в совершении административного правонарушения.

«Восьмерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ», - рассказала Мамаева.

Она отметила, что арестованным вменяются обвинения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее стало известно, что Генпрокуратуру призвали проверить блогера Хасбика на антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. С такой просьбой в правоохранительные органы обратился его подписчик. Он рассказал, что Хасбик призывал не сдавать квартиры еврейским беженцам и не обслуживать их в заведениях. Кроме этого, блогер призывал выселить евреев из гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте.

Дагестан Суд Беспорядки Хасбулла Магомедов (Хасбик)
01 ноября 2023, 04:09
Два человека погибли при пожаре в частном доме на Сахалине
Пресс-служба МЧС
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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщило в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарного извещателя не было - в огне погибли два человека», - сообщили в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении приняли участие 15 спасателей и 5 единиц техники регионального управления ведомства. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.

Накануне, 31 октября, четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Азове Ростовской области. По предварительным данным, огонь охватил квартиру на первом этаже дома по улице Победы, там находились бабушка с внуками. Площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
01 ноября 2023, 01:22
Кадеты подмосковного училища «Орел» массово отравились
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В кадетское училище «Орел» в Московской области вызвали скорую из-за массового отравления детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, более 20 кадетов пожаловались на ухудшение самочувствия. Воспитанники страдали от высокой температуры, тошноты и диареи. Врачи предварительно диагностировали у них гастроэнтерит. Потом стало известно, что у кадетов ротовирусная инфекция. Четыре ученика госпитализированы в тяжелом состоянии.

Училище расположено в селе Дединово. Там обучают будущих моряков.

Ранее в Перми участники всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов массово заразились кишечной инфекцией. После случившегося начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Как рассказала бабушка юной циркачки в беседе с «360», приехавшие на мероприятие дети питались в одном кафе , при этом симптомы отравления проявились не у всех юных посетителей.

Дети Болезни Врачи
31 октября 2023, 23:16
Автобус без водителя в Москве насмерть сбил пешехода
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Один человек погиб в результате ДТП с участием общественного транспорта у железнодорожной станции Лось в Москве. Об этом «360» сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на Анадырском проезде около 21:00. Водитель автобуса припарковал транспортное средство и покинул салон. После этого произошло самопроизвольное движение автобуса, который в итоге наехал на мужчину. Пешеход скончался.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД.

По предварительным данным источника «360», водитель не поставил автобус на ручной тормоз. Эту информацию проверяют.

Очевидцы сообщили , что общественный транспорт также снес забор.

В этот же день на улице Свободы в столице столкнулись два автомобиля. Одна из машин сбила пешехода. По данным очевидцев, пострадавший выжил, его увезла скорая помощь.

ДТП Автобусы Москва 2023
31 октября 2023, 22:02
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя разместил в Telegram-канале сообщение в 21:58 по местному времени (совпадает с московским). Подробностей угрозы не сообщается.

Горожан попросили принять меры безопасности, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Днем ранее российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Обломки упали на территорию школы на Северной стороне. Осколки снарядов также рухнули в Инкермане и на Пасечной улице.

Крым Севастополь

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