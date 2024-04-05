05 апреля 2024, 16:52

Чибиса доставят в Мурманский областной центр на вертолете

РИА «Новости»
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Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который получил ножевое ранение, транспортируют в областной центр на вертолете. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

На опубликованном фото видно, как Чибиса погружают в вертолет на носилках.

На главу Мурманской области напали вечером 4 апреля. Чибиса прооперировали и поместили в реанимацию. Главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев заявил, что пострадавшему очень повезло, что злоумышленник не задел ножом аорту.

Росгвардия задержала нападавшего. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. По этой статье жителю Апатитов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области в Главное следственное управление. За дело возьмутся криминалисты и эксперты центрального аппарата.

Вертолеты Уголовное дело Больницы
05 апреля 2024, 17:01
Потоп произошел на станции метро в Петербурге
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На станции метро «Дунайская» в Санкт-Петербурге произошел потоп. Вода полилась на людей с потолка. Причиной стало внезапное срабатывание автоматической системы пожаротушения, сообщили в Telegram-канале «Метро Петербурга».

Датчики сработали в 13:10 пятницы, 5 апреля. Вода попала в кабельный коллектор, проходящий над путями, и следом - на пути и платформы. Дежурный персонал быстро перекрыл задвижки в водомерном узле, чтобы остановить потоп. Специалисты разбираются в причинах срабатывания системы пожаротушения. График движения поездов не изменился.

Прокуратура метрополитена начала проверку по факту ЧП. Она установит причины и обстоятельства случившегося, оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание станции, и соблюдение федерального законодательства на ней. Если на то будут основания, придется принять меры прокурорского реагирования.

Санкт-Петербург Поезда Метро Коллекторы
05 апреля 2024, 16:16
Состояние мурманского губернатора осталось тяжелым
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Состояние губернатора Мурманской области Андрей Чибиса по-прежнему тяжелое, но в динамике стабильное. Об этом сообщил Мурманский оперштаб со ссылкой на главу Минздрава региона Дмитрия Панычева.

«Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия», - отчитался он.

Губернатора перевели в Мурманскую областную клиническую больницу.

Утром 5 апреля Чибис записал из реанимации обращение к врачам и жителям региона. Он поблагодарил всех, кто спас его и волновался о его судьбе. Позже он также поблагодарил Росгвардию за оперативное задержание нападавшего. Правоохранителя, который это сделал, представят к награде.

Главу Мурманской области ранили 4 апреля. Злоумышленника сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью.

Пострадавшего прооперировали.

Уголовное дело о покушении на Чибиса передали в Главное следственное управление.

Больницы Минздрав
05 апреля 2024, 14:00
Вандалы сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве
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Вандалы ночью подожгли мемориал в память погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Новых Ватутинках (Новая Москва). Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«Жители сделали мемориал, посвященный теракту в „Крокусе“, но ночью вандалы его подожгли», - подписали авторы поста.

К нему прикрепили фото с покрытым копотью камнем с памятной табличкой и обуглившимися цветами.

Стихийные мемориалы в память о жертвах трагедии появились как в Московской области, так и в других регионах России.

Люди приносят к ним цветы и игрушки.

Российские следователи нашли доказательства возможной причастности Украины к теракту, случившемуся 22 марта. Запад пока активно отрицает роль Украины в случившемся, однако со временем, когда «психоз спадет», придется взглянуть фактам в лицо, предположил в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Цветы Москва Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 13:26
Восемь человек пострадали при детонации взрывчатки в дроне в Ростовской области
РИА «Новости»
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Восемь человек, проводивших следственные действия на месте атаки беспилотника в Ростовской области, пострадали при детонации взрывного устройства в одном из дронов. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

ЧП случилось в Морозовском районе, неподалеку от аэродрома.

«В результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек», - написал Голубев.

Раненых доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь. Дополнительные бригады медработников направили в Морозовск. Там продолжаются следственные действия.

Беспилотники

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