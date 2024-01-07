07 января 2024, 20:27

Четырехлетний ребенок примерз к дулу пушки в Кронштадте

Unsplash
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В Кронштадте четырехлетний мальчик лизнул дуло пушки и примерз к нему, сообщил РЕН ТВ. Ребенку потребовалось вмешательство врачей.

Мальчик подошел к пушке на Якорной площади в центре входящего в состав Санкт-Петербурга Кронштадта. Из-за мороза у него тут же примерзли губы и язык: вечером 7 января температура в городе опускалась до -12.

Приехавшие на помощь медработники помогли пострадавшему освободиться и доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как сообщило издание 78.ru , ребенку диагностировали отморожение нижней губы и языка первой-второй степени.

Первые дни 2024 года оказались в Санкт-Петербурге аномально холодными. Как сообщил синоптик Александр Колесов, температура побила рекорд, державшийся более 70 лет.

Жертвой морозов стал трехлетний ребенок, погибший от аллергии на холод : после прогулки он резко начал хрипеть и вскоре потерял сознание.

О риске низкой температуры спасатели предупредили и жителей Центральной России : региональные отделения МЧС посоветовали одеваться теплее и брать дополнительные запасы горючего в поездки.

Санкт-Петербург Дети
07 января 2024, 20:05
Журналиста Lenta.ru нашли мертвым в Ростовской области
РИА «Новости»
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Внештатного автора Lenta.ru Александра Рыбина обнаружили мертвым в Ростовской области, сообщил Telegram-канал «Рабкор». Причина смерти журналиста пока неизвестна.

Тело Рыбина нашли около трассы возле города Шахты, в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Гибель журналиста подтвердили его мать и друг.

Рыбин известен своими материалами о Ближнем Востоке и Африке - его последние крупные статьи посвящены иранским спецслужбам и конфликту между Израилем и ХАМАС.

Публиковал журналист и отчеты с путешествий, включая поездки по отдаленным районам России. После начала спецоперации Рыбин становился авторам аналитических материалов о поставках западного оружия Украине.

На связь Рыбин выходил 30 декабря, когда присоединился к новогодней трансляции интернет-журнала «Рабкор». Журналист подключился из Мариуполя, рассказав зрителям об обстановке в городе. Свое подключение он завершил фразой: «Мы победим».

Журналистика
07 января 2024, 19:58
Кровля пятиэтажки в Чите загорелась на 500 «квадратах»
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Крупный пожар вспыхнул на кровле пятиэтажного жилого дома в Чите, сообщили в МЧС. Спасатели, по последним данным, уже смогли ликвидировать открытое горение.

Огонь охватил 500 квадратных метров, уточнили в пресс-службе. Пожарные эвакуировали из дома 10 жильцов.

На месте продолжают работать 37 специалистов и 11 единиц техники.

Пожары МЧС РФ
07 января 2024, 19:52
Четыре человека стали жертвами лобового ДТП под Новосибирском
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Две женщины и двое мужчин погибли в результате дорожной аварии в Новосибирской области 7 января. Пострадавшего ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительной версии, водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1364-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Spacio.

«В результате произошедшего погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу попал несовершеннолетний пассажир Toyota Spacio», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают возраст и личности погибших и пострадавшего ребенка. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

Накануне смертельное ДТП произошло в Приморском крае. Авария с участием двух иномарок унесла жизни трех человек, включая ребенка.

Дети МВД РФ ДТП
07 января 2024, 19:27
Пожар в гримерке сорвал представление в цирке Ростова-на-Дону
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Возгорание в гримерной комнате произошло в цирке Ростова-на-Дону на Буденновской площади. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 25 посетителей и 12 сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:55. Через две минуты 14 единиц техники и 47 специалистов прибыли на место.

Очаг возгорания находился в гримерной комнате. Общая площадь распространения огня составила пять квадратных метров. Пламя полностью потушили в 17:20.

По предварительной информации, в происшествии никто не погиб и не пострадал.

Это не первая неприятность, которая произошла со зданием цирка Ростова-на-Дону. В конце июня стоявший в воротах танк частной военной компании «Вагнер» повредил колонны во время выезда. Кадры с боевой выезжающей из цирка боевой машиной облетели все мировые СМИ.

Цирки Пожары МЧС РФ

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