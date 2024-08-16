16 августа 2024, 11:35

Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП-«перевертыше» в Новой Москве

РИА «Новости»
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Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в поселении Филимонковское в Новой Москве. О происшествии сообщил  360.ru

По предварительной информации, на улице Харлампиева столкнулись автомобили Chery и Opel. Одна из иномарок, в которой и находился ребенок, перевернулась. Кроме него, предположительно, никто не пострадал.

Других данных о происшествии пока не поступало.

Ранее в Якутии водитель влетел на автомобиле в толпу школьников, нанеся травмы троим подросткам, и скрылся с места происшествия. Его разыскивают.

Дети ДТП Москва
16 августа 2024, 07:16
Нетрезвый мужчина залез на ЛЭП в Москве
Pxhere
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В Москве специалистам пришлось снимать нетрезвого мужчину с опоры линии электропередачи (ЛЭП). Он забрался на высоту в восемь метров, сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Академика Капицы в Коньково около 04:30. Очевидец заметил мужчину, который находился на ЛЭП на уровне третьего этажа. Доступа к нему не было. На место вызвали правоохранителей и скорую помощь. Прибывшие специалисты установили автолестницу и с ее помощью спустили нетрезвого мужчину на землю. Его передали бригаде медиков.

Мужчины Москва
15 августа 2024, 22:52
Три автобуса сгорели на стоянке в Петербурге
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Три автобуса полностью выгорели в районе автовокзала на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Днепропетровской, дом № 63 поступило на пульт дежурного в 16:43 по московскому времени 15 августа.

«Полностью сгорели три автобуса. В 17:18 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», - уточнили в МЧС.

В ликвидации пожара задействовали 17 специалистов МЧС и четыре единицы техники.

Петербургская прокуратура занялась установлением обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Челябинске в результате пожара в частном жилом доме погиб пожилой мужчина.

До этого в Казани загорелась мансарда административного здания, обошлось без пострадавших, люди самостоятельно успели эвакуироваться.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Автобусы
15 августа 2024, 21:13
Мощные взрывы сняли на видео на месте крушения Ту-22М3 под Иркутском
РИА «Новости»
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Несколько мощных взрывов прозвучали на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе поселка Михайловка Иркутской области. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

Предположительно, два взрыва сняли на видео очевидцы, находившиеся неподалеку от места крушения. На кадрах видно яркие вспышки и поднимающиеся в небо языки пламени. Местные жители сообщили о трех взрывах.

Глава региона Игорь Кобзев ранее писал, что после крушения самолета в Иркутской области спасатели нашли всех четырех военных. Ту-22М3 упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе.

Согласно неподтвержденной информации, у одного из членов экипажа диагностировали перелом ноги, еще двое получили множественные ушибы.

По данным Минобороны , предварительной причиной происшествия стала техническая неисправность. На месте ЧП работали экстренные службы.

Несколько мощных взрывов прозвучали на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 в районе поселка Михайловка Иркутской области. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

Иркутская область Взрывы Видео Самолеты
15 августа 2024, 20:55
Пожар на заводе в Люберцах полностью потушили
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС полностью потушили возгорание на заводе имени Ухтомского в Люберцах. Площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства.

Сигнал о пожаре поступил диспетчерам в 08:35 утра. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Возгоранию присвоили третий ранг пожарной опасности.

Авиация МАЦ сбросила 150 тонн воды. На месте работали 95 человек личного состава и 33 единицы техники. В 12:40 стало известно о ликвидации пламени. Угрозы жизни и здоровью населению не было.

Ранее 360.ru показал кадры с места тушения пожара. Сотрудники МЧС задействовали в ликвидации вертолеты.

Накануне сильный пожар тушили в торговом комплексе «Рио» на юго-западе Москвы. Огонь распространился на 200 квадратных метрах. По предварительным данным, источник возгорания находился на одном из этажей, где располагался фитнес-центр.

Люберцы Пожары Заводы Москва

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