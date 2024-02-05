Четырехлетний мальчик выпил «лимонад» в Выборге и впал в кому

Маленького пациента, которому через неделю исполнится четыре года, привезли в выборгскую больницу 5 февраля. По словам его матери, мальчик выпил лимонад и потерял сознание.

Работники отдела по делам несовершеннолетних начали проверку после случившегося. Они выяснили, что происшествие случилось 3 февраля. Мама вместе с ребенком пришла к подруге на праздник - отмечали ее день рождения. Взрослые пили водку, а дети играли неподалеку от них.

Мать пациента предположила, что сын мог выпить водку вместо лимонада. Вечером ему стало плохо, появилась тошнота и он потерял сознание.

На место ЧП вызвали фельдшера. Врач заявил, что ребенок в коме, потом его отправили в реанимацию. Точный диагноз пока не поставили, в себя мальчик еще не пришел.

Ранее школьница в Москве решила выпить уксус, чтобы прогулять уроки. В итоге девочка оказалась в больнице.