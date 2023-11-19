Четырехлетний мальчик погиб во время игры с котенком в Саратове

За внуком приглядывала бабушка, но в какой-то момент занялась своими делами и недоглядела за ребенком. Мальчик играл с котенком шнурком, привязанным к двери. Ребенок запутался в шнурке, повис на нем и задохнулся.

Пенсионерка вызвала скорую, но прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть внука. Внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

В Ачинске в реке Мазулька обнаружили тело 12-летнего мальчика , который пропал два дня назад. Следователи заподозрили в убийстве его друга-ровесника, также проверяют его отчима.