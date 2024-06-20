20 июня 2024, 01:33

Четырех женщин замуровали на кладбище под Нижним Новгородом

Freepik
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В Нижегородской области четыре женщины оказались заблокированы на кладбище. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, дорожные службы зачем-то засыпали единственную дорогу, ведущую к кладбищу, огромными кучами земли. В этот момент у могил находились четыре женщины. Чтобы покинуть некрополь, им буквально пришлось откапываться. Посетительницы кладбища взяли лопаты с чужих могил, чтобы расчистить путь для своих машин. Эта работа заняла у них несколько часов.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали местную жительницу, которая устроила голую фотосессию на Большеохтинском кладбище. Художница Анна Пантелеева снялась у могил с обнаженной грудью и выложила фотографии в интернет. Там их увидели следователи и возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. Суд отправил акционистку на месяц в следственный изолятор.

Женщины Дороги Машины
20 июня 2024, 00:45
Лишенный прав водитель сбил женщину с ребенком под Анапой
РИА «Новости»
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Водитель легковушки сбил женщину с годовалым ребенком, которая переходила дорогу в Анапском районе. Пострадавшие получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в хуторе Торусин. Водитель «ВАЗ 211540» был за рулем в трезвом состоянии. В 2022 году его лишили прав.

В момент ДТП женщина переходила дорогу, держа годовалого ребенка на руках. От удара их отбросило на несколько метров.

«С тяжелыми травмами пострадавших госпитализировали, они находятся в реанимации. Врачи борются за жизнь матери и ребенка», - отметили в ведомстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее пьяный водитель сбил людей на тротуаре в Благовещенске. В ДТП погибли пять человек, в том числе двое подростков 14 и 15 лет. Виновника аварии задержали.

ДТП Женщины Водители
19 июня 2024, 22:20
Подросток утонул в реке после побега из пермского лагеря
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Подростки сбежали из оздоровительного лагеря в деревне Песчанка в Пермском крае. Один из них решил покупаться в реке и утонул. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Трое подростков убежали из оздоровительного лагеря, чтобы покупаться в реке Сылва. 15-летний парень, не умея плавать, прыгнул в воду и не вынырнул», - указали в сообщении.

Сейчас спасатели занимаются поисками утонувшего несовершеннолетнего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Похожий случай произошел в Челябинской области. Два подростка пришли купаться на берег реки Урал и их затянуло сильным течением. Сотрудники МЧС обследовали в поисках мальчиков акваторию и береговую линию.

Спасатели Дети Пермь МЧС РФ
19 июня 2024, 21:32
Стали известны последние слова унесенной в море в Сочи девушки
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Унесенная в штормовое море в Сочи 20-летняя россиянка перед случившимся надеялась, что течение ее не смоет. Последние слова туристки по имени Диана привел Telegram-канал Baza.

Девушка приехала на отдых в курортный поселок Лазаревское с другом из Липецкой области. Там их встретил приятель, с которым они пошли в бар. После этого компания решила отправиться к морю, где девушка подошла очень близко к огромным волнам. Друг стал предупреждать подругу, что ее может смыть.

«Нет, не смоет, я всего на одну минуту», - ответила она и стала заходить все глубже в море.

Когда парень попытался ее вытащить, они упали, и буквально через мгновение девушка оказалась под водой. Когда друзья не смогли ее вытащить, они побежали к спасателям. Поиски россиянки продолжаются четвертые сутки.

Сестра Дианы рассказала 360.ru, что ее мама в ближайшее время поедет в Сочи, чтобы искать дочь. Женщина не комментирует произошедшее.

Отдых Спасатели Сочи Шторм Женщины
19 июня 2024, 16:36
Ребенок скончался в Приморье от молниеносного течения менингококковой инфекции
РИА «Новости»
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Полуторагодовалый ребенок умер в Приморье от менингококковой инфекции. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

О случае смерти от менингококковой инфекции также сообщил Telegram-канал «Дальневосточные ведомости». Авторы подчеркнули, что ребенок посещал муниципальный садик в пригороде Владивостока.

«При этом никто карантин в дошкольном учреждении не объявлял. Руководство сада скрывало данный факт», - указали они.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что случай заболевания не связан с посещением детсада, так как ребенок посещал его один день.

«Заболевание развилось в короткий срок, ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение медицинской организации», - пояснили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что диагноз лабораторно подтвержден не был, для дифференциальной диагностики биоматериал направили в Референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами.

Кроме того, для людей, контактировавших с погибшим, провели противоэпидемические и профилактические мероприятия.

«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», - заверили в ведомстве.

Дети Болезни

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