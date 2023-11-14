Четырех участников драки у общепита в Москве доставили в полицию

Полиция получила сообщение о нарушении общественного порядка около 21:00. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и задержали четырех человек. В отношении задержанных составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между сторонниками и противниками одной из неформальных молодежных группировок. Инцидент начался внутри ресторана быстрого питания и завершился потасовкой за пределами заведения.

Ранее появились подробности драки учительницы с матерью ученицы в Деденевской школе. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что д евочка грубо ответила педагогу , а та после этого якобы обозвала ее.