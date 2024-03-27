Четырех человек задержали в Краснодаре после поджога на железной дороге

Сергей Мошура — один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Его уже выписали из больницы. Мужчина рассказал «360» все подробности трагедии.

Он должен был посетить концерт группы «Пикник» вместе со своим братом, но тот опаздывал. В момент теракта он ехал в метро. Когда Сергей понял, что происходит что-то ужасное, он предупредил брата и призвал его не приезжать в Crocus City Hall.

Сам Мошура стоял в одной из очередей в фойе. Сначала он не понял, что происходит.

«Сзади послышался звук, будто гром. Ну я подумал: это же Crocus City Hall, тут выставки всякие, мало ли какие стройматериалы упали», - отметил он.

Но потом люди сзади начали паниковать. Посетители начали разбегаться, поэтому волна страха дошла и до Сергея.

«Паника конкретная. Я забежал в амфитеатр, многие побежали к сцене. Я не с толпой побежал, а налево. Кричу „там стреляют“, чтобы предупредить людей. Сам я спрятался на самом последнем месте сзади, где балкончик. Если не ошибаюсь, там, по-моему, [спортивный комментатор Виктор] Гусев сидел», - вспомнил Сергей.

Он спрятался за сиденьями. Рядом с ним были девушка и мужчина. Террористы дошли до зала. Они активно стреляли по людям.

Затем начался пожар. Из-за распространения огня в зале поднялась температура воздуха. Было так же, как в бане, подметил Сергей.

«У меня обгорели уши, отравление получил. Я вылез с балкона, начал по рядам скакать», - отметил он.

Сергей увидел троих террористов, которые разговаривали между собой. Пока один «баловался с автоматом», он выбежал из зала.

«Страшно было только тогда, когда я выбежал из „Крокуса“, поднялся на МКАД, посмотрел, что там дым начался. Вот тогда уже стало страшно. Шок плюс адреналин», - признался Сергей.

Там его уже встретил брат, который отвез его в больницу.