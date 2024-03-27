27 марта 2024, 15:23

Четырех человек задержали в Краснодаре после поджога на железной дороге

РИА «Новости»
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Полицейские задержали в Краснодаре четырех человек по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной дороге вблизи платформы «МЖК». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В полицию поступило обращение работников железной дороги о повреждении батарейного шкафа. Оказалось, что оборудование подожгли. Действия злоумышленников никак не отразились на движении поездов.

В числе задержанных оказались ранее судимые граждане. Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте, фигурантам, находящимся под стражей, грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее житель Саратова стал фигурантом уголовного дела о теракте после поджога музея спецоперации. В Крыму задержали женщину, планировавшую поджог на железной дороге.

Уголовное дело Поджоги МВД РФ Преступления Полиция
27 марта 2024, 16:34
«Шок плюс адреналин». Пострадавший при теракте рассказал, как выбрался из Crocus City Hall
«ВКонтакте»
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Сергей Мошура — один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Его уже выписали из больницы. Мужчина рассказал «360» все подробности трагедии.

Он должен был посетить концерт группы «Пикник» вместе со своим братом, но тот опаздывал. В момент теракта он ехал в метро. Когда Сергей понял, что происходит что-то ужасное, он предупредил брата и призвал его не приезжать в Crocus City Hall.

Сам Мошура стоял в одной из очередей в фойе. Сначала он не понял, что происходит.

«Сзади послышался звук, будто гром. Ну я подумал: это же Crocus City Hall, тут выставки всякие, мало ли какие стройматериалы упали», - отметил он.

Но потом люди сзади начали паниковать. Посетители начали разбегаться, поэтому волна страха дошла и до Сергея.

«Паника конкретная. Я забежал в амфитеатр, многие побежали к сцене. Я не с толпой побежал, а налево. Кричу „там стреляют“, чтобы предупредить людей. Сам я спрятался на самом последнем месте сзади, где балкончик. Если не ошибаюсь, там, по-моему, [спортивный комментатор Виктор] Гусев сидел», - вспомнил Сергей.

Он спрятался за сиденьями. Рядом с ним были девушка и мужчина. Террористы дошли до зала. Они активно стреляли по людям.

Затем начался пожар. Из-за распространения огня в зале поднялась температура воздуха. Было так же, как в бане, подметил Сергей.

«У меня обгорели уши, отравление получил. Я вылез с балкона, начал по рядам скакать», - отметил он.

Сергей увидел троих террористов, которые разговаривали между собой. Пока один «баловался с автоматом», он выбежал из зала.

«Страшно было только тогда, когда я выбежал из „Крокуса“, поднялся на МКАД, посмотрел, что там дым начался. Вот тогда уже стало страшно. Шок плюс адреналин», - признался Сергей.

Там его уже встретил брат, который отвез его в больницу.

Пожары Больницы Мужчины Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 12:43
Газовый баллон взорвался у одного из авто в массовой аварии в центре Курска
Пресс-служба МЧС
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В центре Курска произошло массовое ДТП с участием автобуса. В результате столкновения загорелись две машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авария произошла на улице Дзержинского. По данным Telegram-канала Baza, автобус протаранил сразу несколько автомобилей. Затем он врезался в другой общественный транспорт. От удара в одной из машин взорвался газовый баллон. Как указали в канале, у автобуса могли отказать тормоза. Предварительно, пострадали шесть человек.

В МЧС уточнили, что в результате аварии загорелись УАЗ и минивэн Lada Largus.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание», - подчеркнули в ведомстве.

Судя по видео, огонь полностью охватил УАЗ. Причины аварии предстоит установить специалистам.

ДТП Автобусы Машины
27 марта 2024, 12:03
Почти 800 тонн воды сбросили вертолеты на Crocus City Hall
Pxhere
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Вертолеты Московского авиационного центра выполнили 121 сброс воды на горящее здание Crocus City Hall. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

«Вертолеты Ка-32 всего выполнили 121 сброс на очаги возгораний, сброшена 771 тонна воды», - отметил он.

По его словам, медицинские вертолеты за пять рейсов эвакуировали семь пострадавших, находящихся в крайне тяжелом состоянии, в городскую клиническую больницу имени Боткина.

Как сообщило Министерство здравоохранения Подмосковья, в больницах региона остаются 83 пострадавших при теракте. По данным на 10:00 27 марта, из медицинских учреждений выписали 40 пациентов.

После завершения лечения все пострадавшие во время теракта в Crocus City Hall могут пройти диагностику и терапию в Сочи. Как уточнила генеральный директор нейрореабилитационного центра «Ирис», глава реабилитационного направления фонда «Своих не бросаем» Маргарита Волянская , работать с пациентами планируют, в том числе, специалисты адаптивной и лечебной физкультуры.

Вертолеты Здравоохранение Больницы Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 11:07
«Сказали про массовый расстрел». Фельдшер — о вызове в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Фельдшер красногорской бригады скорой медицинской помощи Олеся Машукова и ее коллега Зухра вечером 22 марта прибыли первыми к зданию Crocus City Hall. В комментарии «360» Ольга рассказала, что действовали по протоколу, без эмоций, стараясь быстро помочь пострадавшим.

«Это было восемь вечера, мы возвращались с вызова на подстанцию на пересменку. Ехали по 68-му километру МКАД. Нам пришел вызов про массовые огнестрельные ранения в Crocus City Hall. Позвонили диспетчеру, но на тот момент было ничего не понятно. Нам сказали, что там массовый расстрел», - поделилась собеседница.

Через четыре минуты автомобиль скорой помощи подъехал к комплексу, откуда бежали люди. Они кричали и размахивали руками Тогда-то Машукова поняла, что произошло серьезное ЧП.

Пока Зухра оказывала помощь, Олеся взяла координацию пациентов на себя. Фельдшер призналась, что ей не было страшно - все делала по инструкции, старалась успокоить людей.

Машукова хорошо помнит первую пациентку - Ольгу, которая получила огнестрельное ранение бедра и потеряла много крови. Женщине потребовалась госпитализация.

«Наши первые пациенты остались в машине, через три-четыре минуты подъехала реанимация, я видела, что машины скорой помощи подъезжают, я выдохнула. Мы быстро доставили пациентов в Красногорскую городскую больницу № 1, передали врачам и снова вернулись в Crocus City Hall», - добавила медик.

Зухра и Олеса работали на месте происшествия всю ночь. Только к пяти утра они вернулись на подстанцию, чтобы немного отдохнуть.

Теракт в Красногорске произошел 22 марта, в результате погибли 137 человек, позднее в больнице скончались еще двое. Травмы получили 180 человек. По данным мэрии Москвы, более 30 человек уже выписали из медучреждений.

Стрельба в Crocus City Hall

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