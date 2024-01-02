Четырех человек эвакуировали из горящего дома на проспекте Мира в Москве

Читайте нас в:

По данным ведомства, огонь охватил квартиры на первом и втором этажах, а также межквартирные перекрытия между вторым и четвертым этажами. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из горящего дома четырех человек. В результате возгорания никто не пострадал. В 07:11 в МЧС сообщили о ликвидации пожара. К работам привлекли 101 специалиста, задействовали 29 единиц техники.

Накануне на Рублевском шоссе на территории горнолыжного комплекса загорелся ангар с горючим.