Четырех боевиков ликвидировали в Махачкале

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«По информации на данный момент, в Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», - подчеркнули в ведомстве.

Зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале отметил, что на территории городской церкви закончилась перестрелка. Там уничтожили минимум одного нападавшего.

В столице Дагестана и Дербенте идет операция по задержанию устроивших нападения. В регионе ввели режим КТО. Кадры перестрелки от первого лица публиковал 360.ru.

Погибших, по последним данным , девять. Среди них - семь сотрудников правоохранительных органов, один священник и один гражданский. Пострадавших 25.