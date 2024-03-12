Четыре рыбака застряли на льдине на Сахалине

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В МЧС 12 марта поступила информация об отрыве льда в районе села Стародубское. Предварительно, на льду находятся четыре человека, которые пришли на рыбалку.

К месту происшествия немедленно выдвинулись два сотрудника ГИМС Долинского района и спасатели на автомобиле с моторной лодкой. Подробности произошедшего уточняются. Пострадавшим окажут помощь.

Ранее экстренное предупреждение объявили на Курилах из-за непогоды. В регионе прогнозируют усиление ветра до 28 метров в секунду, в отдельных районах ожидается метель. Уведомление будет актуально до 13 марта.