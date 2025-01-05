05 января 2025, 11:41

Четыре российских аэропорта возобновили работу

РИА «Новости»
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Аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми снова начали отправлять и принимать самолеты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения вводили ради обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - отметил Кореняко.

Из-за вводимых мер безопасности в аэропортах Казани и Нижнекамска на запасных аэродромах сели шесть пассажирских лайнеров. В период действия ограничений посадку в другой воздушной гавани также совершил борт, выполнявший рейс в Пермь. Он приземлился в Екатеринбурге. Еще два самолета, направлявшихся в Ижевск, сели на запасном аэродроме Киров, добавил представитель Росавиации.

Временные ограничения на полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели утром 5 января. В то же время ограничительные меры сняли в воздушной гавани Саратова. Она начала работать в штатном режиме с 08:30.

Авиация Самолеты
05 января 2025, 09:21
На водоемах России в 2024 году погибли 383 ребенка
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В 2024 году на водоемах России погибли более 3600 человек, из них 383 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ведомство подвело итоги происшествий на водных объектах за минувший год. Спасатели зафиксировали около 4400 несчастных случаев, в которых пострадали свыше 5300 человек.

В период новогодних и рождественских праздников сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России ведут патрулирование водоемов в усиленном режиме. И уже в первые дни нового года они зарегистрировали 12 происшествий на воде. Спасти удалось 30 человек, из них одного ребенка. Погибли восемь человек.

Весной 2024 года в Анапе школьник утонул в море сразу после последнего звонка. На пляж он отправился вместе с одноклассниками. Подросток спрыгнул в воду, чтобы вытащить упавший с пирса тапок, и его унесло течением.

Спасатели Дети Водоемы
05 января 2025, 02:16
«Тонут спустя три минуты». Птицы перестали летать после разлива мазута
Freepik
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После разлива мазута в Черное море птицы утратили способность летать. Пернатые начинают тонуть в воде спустя несколько минут, сообщили в Telegram-канале «Помощь птицам Анапы и Краснодарского Края».

Волонтеры объяснили, что после того, как птиц отмывают от мазута, их перья больше не могут выполнять нужные функции. Получается, что перья не греют, а намокают.

«Птица буквально тонет спустя три минуты на воде», - отметили в сообщении.

По словам волонтеров, в пунктах помощи птицам нет специализированных ветеринаров. Вместо этого там за птицами ухаживают специалисты по кошкам, собакам и лошадям. Хотя на практике у них не было опыта работы с пернатыми. В итоге птиц лечат неправильно, что ухудшает их состояние.

Накануне в Краснодарском крае на волю выпустили 200 птиц , пострадавших после разлива мазута. Ветеринары ухаживали за ними три недели.

Ранее с побережья в Краснодарском крае вывезли больше 86 тонн грунта с мазутом. Всего в море после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Черное море Волонтеры Птицы Краснодарский край
04 января 2025, 22:46
Ветеран СВО трагически погиб в аварии после рождения дочери
РИА «Новости»
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Участник спецоперации из Волгоградской области погиб на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. В день гибели он возвращался после похорон своего отца, узнав о рождении дочери, сообщило издание V1.ru.

Знакомые ветерана СВО рассказали, что он проходил службу на Херсонском направлении. Мужчина похоронил своего отца, который погиб в зоне спецоперации.

«Он ушел из жизни в момент, когда нашел смысл в новой жизни - в своей дочери, которую так и не сможет увидеть», - отметили они.

Ветеран СВО приезжал в отпуск на похороны отца и 2 января возвращался на службу. По дороге он вышел из автомобиля, в этот момент ему позвонила жена и сообщила о рождении дочери.

Спустя несколько минут мужчину сбила машина. Это произошло на трассе М4 рядом с мемориалом «Журавли». Похороны военнослужащего пройдут в его родном поселке Елань.

Ранее в зоне СВО погиб бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев. Футболист заключил контракт с Минобороны после того, как получил срок по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Ветераны Дороги Мужчины Машины
04 января 2025, 21:06
Краш-тест пройден. В Красноярском крае машина разбилась о мобильную баню
РИА «Новости»
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В городе Енисейск в Красноярском крае водитель иномарки не справился с управлением и врезался в мобильную баню. Машина получила сильные повреждения, сообщила пресс-служба компании «Л-строй».

Honda мчала по заснеженной дороге. В какой-то момент машину занесло, она развернулась и на большой скорости въехала в мобильную баню. Автомобиль сильно пострадал - помялись стойка крыши, лобовое стекло, левый лонжерон, переднее и заднее крылья, колеса, рулевая рейка, передний и задний рычаги, стойки, бамперы и привод.

«Краш-тест пройден, баня выдержала удар на скорости более 80 километров в час», - сообщил представитель компании-изготовителя.

Деревянная постройка устояла. После столкновения машина выбила входную дверь, угловую стенку и нарушила геометрию бани, но окна и внутренняя стеклянная дверь остались на месте. В компании сообщили, что водитель уже выкупил баню.

Авария со смертельным исходом произошла в центре Москвы. Легковой автомобиль проехал перекресток, снес ограждение и упал в реку. Спасатели нашли в салоне тело мужчины.

ДТП Красноярский край

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