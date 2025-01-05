Четыре российских аэропорта возобновили работу

После разлива мазута в Черное море птицы утратили способность летать. Пернатые начинают тонуть в воде спустя несколько минут, сообщили в Telegram-канале «Помощь птицам Анапы и Краснодарского Края».

Волонтеры объяснили, что после того, как птиц отмывают от мазута, их перья больше не могут выполнять нужные функции. Получается, что перья не греют, а намокают.

«Птица буквально тонет спустя три минуты на воде», - отметили в сообщении.

По словам волонтеров, в пунктах помощи птицам нет специализированных ветеринаров. Вместо этого там за птицами ухаживают специалисты по кошкам, собакам и лошадям. Хотя на практике у них не было опыта работы с пернатыми. В итоге птиц лечат неправильно, что ухудшает их состояние.

Накануне в Краснодарском крае на волю выпустили 200 птиц , пострадавших после разлива мазута. Ветеринары ухаживали за ними три недели.

Ранее с побережья в Краснодарском крае вывезли больше 86 тонн грунта с мазутом. Всего в море после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.