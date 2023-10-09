Четыре россиянина пропали без вести в Израиле после атаки ХАМАС

Один человек погиб и еще один попал в больницу после ЧП в многоквартирном доме на улице Родина в городе Котельниково. Такие данные опубликовал в Telegram глава Котельниковского муниципального района Волгоградской области Сергей Понкратов.
Чиновник уточнил, что в пятиэтажке загорелись две квартиры на последнем этаже.
«По предварительным данным, полученным от сотрудников МЧС, один человек пострадал. <…>Есть один погибший», - добавил он.
Пострадавшего, по его словам, доставили в Котельниковскую ЦРБ с ожогами. Степень тяжести его травм установят медики.
Понкратов обратил внимание, что на время работ по ликвидации возгорания жильцов пятиэтажки эвакуировали. Для них подготовили автобус. При необходимости всех могут разметить в ДК.
Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.
В региональном главке МЧС ранее сообщали, что получили данные о ЧП в 11:08. Огонь успел охватить 96 квадратных метров, уточнили в ведомстве. В 11:45 пожар смогли локализовать.