22 февраля 2024, 09:41

Четыре ребенка в Самаре отравились хлором из-за купания в бассейне

Пресс-служба Следственного комитета
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Дети, посетившие бассейн на базе отдыха «Маяк» в Самарской области, отравились хлором. Четверо несовершеннолетних попали в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Всего от химикатов пострадали шесть детей. Они надышались хлором, который в большом количестве содержался в воде бассейна.

В связи с массовым отравлением возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновникам угрожает до двух лет лишения свободы.

После ЧП бассейн закрыли, на место случившегося прибыли следователи. Руководство базы отдыха проинформировало, что отель продолжает работать.

Ранее хлором в бассейне отравилась жительница Петербурга. Ее поместили в реанимацию. Через несколько дней после этого отравление хлором зафиксировали под Уфой - от вредного вещества пострадали три человека. Двоих детей и одного взрослого доставили в больницу в среднетяжелом состоянии.

Уголовное дело Дети Больницы
22 февраля 2024, 09:19
Здание шиномонтажа вспыхнуло в Иркутске
Пресс-служба МЧС
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Онеборцы начали тушить загоревшуюся в Иркутске шиномонтажку. Пожар вспыхнул в здании на улице Баррикад. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Ведомство опубликовало видео с ЧП. На кадрах видно, что территорию шиномонтажки заволокло густым серым дымом, долетающим до остановки общественного транспорта. На снегу рядом со зданием лежали обгоревшие покрышки.

«В Иркутске на Баррикад горит шиномонтажка. На месте работают три пожарных расчета», - указали в пресс-службе.

За день до этого пожар произошел на Калужском шоссе в Новой Москве. В прилегающем к супермаркету здании автосервиса загорелись три автомобиля. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади в 150 «квадратов». Огонь интенсивно распространялся, машины горели открытым пламенем. Из-за находящихся в здании газовых баллонов также была серьезная угроза жизни и здоровью людей.

Ранее крупный пожар потушили на складе в Ленобласти. Сотрудники МЧС локализовали огонь на площади 1000 квадратных метров.

Пожары Иркутская область МЧС РФ Видео
22 февраля 2024, 06:14
Постояльцев гостиницы эвакуировали из-за пожара в Отрадном
Пресс-служба МЧС
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На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании, где находится гостиница. Эвакуировали 100 человек, один пострадал, сообщил источник «360».

Пожарных вызвали около четырех часов утра в Отрадное на Алтуфьевское шоссе, 2 корпус 1. Заявитель сообщил о пожаре на втором этаже 16-этажного здания, где находится гостиница. Приехавшие на место спасатели обнаружили густой черный дым.

Открытое горение ликвидировали в 04:24 на площади трех квадратных метров. Очаг находился в апартаментах, которые не имели отношения к гостинице. Горели личные вещи и мебель. Хозяин покинул комнату до приезда экстренных служб.

Из здания эвакуировали 100 человек и провели тактическую вентиляцию. После осмотра скорая помощь увезла жильца апартаментов в больницу.

В автосервисе на Калужском шоссе загорелись три машины. Огонь перекинулся на 150 квадратных метров.

Пожары Отели Москва
22 февраля 2024, 05:22
Мужчина ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле
Unsplash
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В Нижнем Тагиле мужчина в трамвае ударил девочку-подростка за отказ уступить ему место. За ребенка вступился сотрудник правоохранительных органов, сообщила «Российская газета».

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Очевидцы рассказали, что один из пассажиров трамвая, находясь в неадекватном состоянии, потребовал, чтобы девочка уступила ему место. Она отказалась, за что получила от мужчины удар по лицу. По словам очевидцев, довольно сильный.

В конфликт вмешался другой пассажир, сотрудник силовых структур. Он заступился за ребенка. Пострадавшая девочка написала заявление в полицию и дала показания. В региональном МВД сообщили, что по этому факту проведут проверку и примут обоснованное решение.

В Новоуральске учитель коррекционной школы на уроке ударил девочку-инвалида в плечо. Директор пообещала провести проверку.

Дети Мужчины Полиция Избиения
22 февраля 2024, 00:01
Умысел или самооборона? Москвича обвинили за рефлекторный удар ножом
Freepik
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Сестра москвича, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, рассказала «360» обстоятельства произошедшего и подробности расследования. Мужчину арестовали после драки у ночного клуба, где на него напали трое неизвестных.

Один из молодых людей на следствии заявил, что обвиняемый его якобы оскорбил, а пострадавший за него вступился, из-за этого и произошла драка. Один из свидетелей со стороны обвинения заявил, что нападавший неожиданно ударил совершенно незнакомого человека.

Пострадавший мужчина с ножевым ранением провел некоторое время в больнице, рассказала собеседница издания. В начале ноября он получил компенсацию 300 тысяч рублей и написал расписку, что не имеет моральных и материальных претензий. Но потом на очной ставке заявил, что ему возместили только вред здоровью.

Обвиняемому дважды продлевали срок содержания под стражей. Новое заседание назначено на 28 февраля. Родственники собираются добиваться, чтобы действия обвиняемого признали самообороной.

Родственники обвиняемого считают, что это была самооборона, молодой человек рефлекторно ударил нападавшего при падении. Эту же версию выдвинула экспертиза видеозаписи.

Драка с поножовщиной Драка произошла 14 октября 2023 года. Компания из троих молодых людей вышла из ночного клуба, видимо, на разборки. Потом один из них ударил стоявшего у бордюра молодого человека, тот при падении вскинул руку, в которой был зажат нож. Это движение причинило тяжкий вред здоровью нападавшему - удар ножом пришелся в живот.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Родственники считают это самообороной.

«В Москве возле ресторана трое молодых людей вышли из заведения и направились к моему брату, который сидел на бордюре. <…> Мой брат начинает вставать с бордюра и доставать что-то, как потом оказалось, нож, который он носил с собой», - рассказала сестра обвиняемого.

После непродолжительной беседы мужчина нанес брату собеседницы несколько ударов в голову, после чего тот при падении ударил нападавшего в живот.

Нападение и защита

Драки Мужчины Полиция Москва

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