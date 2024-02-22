Четыре ребенка в Самаре отравились хлором из-за купания в бассейне

Всего от химикатов пострадали шесть детей. Они надышались хлором, который в большом количестве содержался в воде бассейна.

В связи с массовым отравлением возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновникам угрожает до двух лет лишения свободы.

После ЧП бассейн закрыли, на место случившегося прибыли следователи. Руководство базы отдыха проинформировало, что отель продолжает работать.

Ранее хлором в бассейне отравилась жительница Петербурга. Ее поместили в реанимацию. Через несколько дней после этого отравление хлором зафиксировали под Уфой - от вредного вещества пострадали три человека. Двоих детей и одного взрослого доставили в больницу в среднетяжелом состоянии.