Четыре ребенка погибли при пожаре в Воскресенске

Сотрудники МЧС потушили пожар в Воскресенске Московской области. Жертвами возгорания стали пять человек, четверо из которых - дети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным спасателей, пожар площадью 150 квадратных метров охватил частный дом в Воскресенске.

«На пожаре в Подмосковье обнаружены четверо погибших, из них три ребенка», - сообщили в МЧС.

Позже в ведомстве уточнили, что спасатели нашли тело еще одного ребенка. Всего в доме проживали восемь человек, шесть из них - дети.

К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение. В тушении принимают участие 25 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее один человек погиб и двое пострадали при пожаре из-за взрыва газа в Татарстане. Хлопок газовоздушной смеси произошел в двухэтажном жилом доме в городе Нурлат. В результате возник пожар на площади 80 квадратных метров, а наружные стены здания обрушились. Жителей дома эвакуировали. По предварительной информации, взрыв произошел во время установки натяжных потолков.