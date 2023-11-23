Четыре ребенка насмерть отравились угарным газом в Ростовской области
Четыре ребенка погибли от отравления угарным газом в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
По информации спасателей, детей оставили дома одних в хуторе Шахтенки. В какой-то момент от печи начал идти угарный газ. Он унес жизни детей шести, семи, 10 и 15 лет.
«Недаром угарный газ называют тихим убийцей. Его нельзя увидеть и почувствовать: не имеет ни запаха, ни цвета», - напомнили в ведомстве.
Там призвали родителей не оставлять детей одних и не пользоваться неисправными печами. Дымоход необходимо вовремя очищать от сажи, а затопленную печь ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.
Ранее о правилах пожарной безопасности и основных причинах возгораний напомнили жителям Солнечногорска. Их предостерегли от неосторожного обращения с огнем, электроприборами, обогревателями и печами.