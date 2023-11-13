Четыре пешехода и пассажир такси пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

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По данным ведомства, автомобиль такси на светофоре толкнул впереди стоящую машину, та в свою очередь продвинулась вперед и толкнула вторую легковушку. Та от удара выехала на пешеходный переход. При этом один из автомобилей загорелся.

В результате ДТП пострадали четыре пешехода и пассажир такси, им оказали медицинскую помощь.

В прокуратуре заявили, что возьмут на контроль установление обстоятельств произошедшей аварии.

По данным источника «360», загорелось такси. Пламя охватило моторный отсек, но его удалось быстро потушить. На месте происшествия работают полиция, скорая и пожарные.