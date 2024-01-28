Четыре машины загорелись после ДТП на Ленинградском шоссе

В Audi загорелся моторный отсек, грузовая Scania вспыхнула на площади шесть квадратных метров, площадь распространения пожара в Lixiang не уточнили. А автомобиль Chevrolet Lacetti огонь охватил полностью.

Полиция полностью перекрыла движение на участке, где случилось ДТП. Вначале для движения закрыли две полосы дороги, позже - все четыре. О пострадавших сведений пока нет.

По информации РЕН ТВ , пожар уже удалось потушить. Спасатели и представители ДПС работают на месте.

Ранее стало известно о ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Предварительно, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на «встречку». Погибли пять человек: водитель и два пассажира автобуса, пассажир и водитель грузовика. Есть также пострадавшие.