Четыре машины столкнулись на севере Москвы

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По его информации, в районе Ленинградского шоссе на севере столицы недалеко от сквера Космонавта Волкова столкнулись четыре машины.

На место происшествия оперативно выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Как стало известно, в ДТП никто не пострадал. Разлива топлива также не было. Перекрытие полос не потребовалось.

Ранее массовое ДТП произошло из-за снегопада в Москве. Пострадали три человека. По информации источника «360», в общей сложности столкнулись 16 машин.