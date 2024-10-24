24 октября 2024, 08:52

Четыре иномарки не поделили улицу Барышиха в Москве. Погиб человек

РИА «Новости»
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Сразу четыре машины попали в ДТП на улице Барышиха на северо-западе Москвы, сообщил источник 360.ru. По предварительным данным, жертвой аварии стал один человек.

Столкновение машин произошло в районе дома № 8. Участниками стали две иномарки Kia, Renault и Infinity.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь. Все обстоятельства и причины случившего уточняются.

В какой именно машине находился человек, получивший смертельные травмы, пока неизвестно, добавил собеседник 360.ru.

ДТП Москва
24 октября 2024, 01:50
Москвичка споткнулась возле магазина и отсудила 300 тысяч рублей
Freepik
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Женщина отсудила 300 тысяч рублей у магазина «Евроспар» в Москве. Поводом для судебного спора стал перелом плеча, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, москвичка совершила покупку в одном из магазинов «Евроспар» и вышла на улицу. В этот момент она споткнулась о колесоотбойник для тележек супермаркета.

Жительница столицы упала и уже не смогла встать самостоятельно, ей понадобилась помощь прохожих. Пострадавшая обратилась в поликлинику, врачи диагностировали у нее «закрытый перелом плечевой кости».

Также женщине назначили операцию по вживлению пластины, но не стали проводить из-за ранее перенесенных хирургических вмешательств. На суде она уверяла, что из-за травмы плеча ее рука может отказать.

Судебная коллегия приняла решение о взыскании с магазина 500 тысяч рублей, 300 из которых моральная компенсация.

В Омске женщина отсудила моральный ущерб с родителей девочки, которая сбила ее на самокате. Сумма компенсации составила 520 тысяч рублей.

Рубль Суд Женщины Магазины Москва
23 октября 2024, 17:19
Полицейские в Москве пресекли работу чата с зацеперами
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции выявили и пресекли работу чата с зацеперами, в котором состояли более 1200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Стражи порядка выяснили, что трое членов группы собираются встретиться в ресторанном дворике в торговом центре, и прибыли туда. Нарушителей, самому старшему из которых было 19 лет, задержали и доставили в ЛОВД по станции Москва-Курская.

Против них составили административные протоколы. Создателю канала было 16 лет, он согласился удалить его при полицейских. Подростки и ранее попадались на глаза правоохранителям, занимаясь опасным хобби.

Психолог Анастасия Валуева предложила бороться с зацепингом , дав подросткам более безопасную альтернативу для острых ощущений - например, скалолазание, роуп-джампинг или дайвинг. Кроме того, она призвала искать в семье мотивы, толкающие школьников рисковать жизнью.

МВД РФ Поезда Полиция Москва
23 октября 2024, 16:34
Взрыв произошел около здания оборонной компании в Турции
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Рядом с одним из входов на территорию аэрокосмической компании Tusa в Анкаре произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал A haber.

По информации источника, перед взрывом в районе слышали стрельбу. МВД Турции выясняет обстоятельства происшествия. Правоохранители не исключили вероятность террористического акта.

На место выехали силовики, пожарные и медицинские бригады. Сотрудники компании по соображениям безопасности отправились в убежища.

Также существует вероятность захвата заложников, но эта информация нуждается в подтверждении. Есть данные о том, что внутри здания мог произойти вооруженный конфликт. Министр внутренних дел Али Ерликая добавил, что в результате взрыва есть раненые.

В сентябре взрыв прогремел на макаронной фабрике на северо-западе Турции, начался пожар. Ранения получили как минимум 20 человек.

Турция Взрывы
23 октября 2024, 11:35
Пассажирку «Аэрофлота» попытались накормить десертом со стеклом на рейсе в Махачкалу
РИА «Новости»
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Пассажирка бизнес-класса одного из рейсов «Аэрофлота» пострадала после того, как ей принесли мороженое со стеклом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, ЧП произошло 16 октября на рейсе из Москвы в Махачкалу. Женщине предложили мороженое с орехами после обеда, 46-летняя пассажирка от лакомства не отказалась.

Однако в какой-то момент женщина вдруг почувствовала во рту сильную боль. Оказалось, что в мороженом находилось стекло. По предварительной версии, во время транспортировки пиала, в которой подали мороженое, треснула. Экипаж этого не заметил и подал мороженое с осколками.

Экипаж извинился перед пассажиркой и предложил ей обратиться в медпункт по прилете. Врачи в Махачкале осмотрели пострадавшую и отпустили домой.

В сентябре пассажирка самолета умерла во время рейса Москва - Екатеринбург.

Самолеты Россия

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