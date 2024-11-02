Четыре фуры столкнулись в Татарстане и блокировали движение на трассе М-7

Мигрант-уклонист в Томске в слезах устроил истерику в полицейском отделе и эмоционально выкинул паспорт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Журналисты опубликовали видео с места ЧП. На видео 30-летний узбекистанец Махмуджон Мабубзоду на повышенных тонах говорил с сотрудниками отдела. Он резко отреагировал на новость о лишении гражданства.

«Да заберите эту гражданству! Все!» - закричал мигрант.

Как сообщили журналисты, Мабубзоду принял присягу гражданина РФ 28 августа. Далее он был обязан в течении двух недель встать на первичный воинский учет. Однако вместо этого мужчина месяц не забирал паспорт, а военкомат и вовсе не явился. Свое поведение объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

В итоге мигранта лишили российского гражданства, ему придется вернуться на родину. Это разозлило Мабубзоду, он стал ругаться с инспектором, плакать, бросать документы на пол. Тогда узбекистанцу предложили быстрое решение вопроса - подписать контракт с Минобороны РФ, но расстроенный мужчина отказался и убежал без объяснения причин.

Потом мужчина опять вернулся в отдел, чтобы забрать разбросанные документы. Среди бумаг был российский загранник.

Ранее в Подольске прошел рейд по соблюдению миграционного и налогового законодательств. В ходе проверки задержали двух иностранцев за нарушение режима пребывания.