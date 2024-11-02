02 ноября 2024, 20:06

Четыре фуры столкнулись в Татарстане и блокировали движение на трассе М-7

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Четыре грузовика попали в аварию на мосту на 776-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане, сообщила пресс-служба МЧС России. Движение по переправе перекрыли — три большегруза загорелись.

В результате аварии пострадал один человек.

«Привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств. На месте работают 30 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России», - добавили в министерстве.

На прошлой неделе под Тверью столкнулись бензовоз и грузовик. Большегрузы загорелись, для их тушения привлекли 28 сотрудников МЧС. В результате аварии пострадал человек, ему оказали помощь.

Четыре грузовика попали в аварию на мосту на 776-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане, сообщила пресс-служба МЧС России. Движение по переправе перекрыли - три большегруза загорелись.

Грузовики Татарстан ДТП МЧС РФ Дороги
02 ноября 2024, 00:18
Петербурженка умерла на операционном столе после липосакции
Unsplash
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Жительница Санкт-Петербурга умерла на операционном столе во время липосакции, сообщил 78.ru. По предварительной информации, у 44-летней пациентки произошла внезапная остановка сердца, а в клинику на улице Матроса Железняка ее привез супруг.

Журналисты уточнили, что женщина выбрала медклинику по отзывам в Сети.

Делом уже заинтересовались в Следственном комитете.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти пациентки в клинике пластической хирургии и косметологии, расположенной на улице Матроса Железняка», - сообщили в пресс-службе СК.

Там добавили, что операцию пациентке провели 31 октября, а умерла она 1 ноября. Следователи уточнили, что пока причина смерти неизвестна.

В середине октября в столичной частной клинике при подготовке к операции скончалась пациентка из Старого Оскола. Женщина обратилась к медикам для замены тазобедренного сустава. Родственники погибшей уже обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь виновных в смерти к ответственности.

Санкт-Петербург Больницы Следственный комитет России
01 ноября 2024, 23:14
Мигрант-уклонист в Томске расплакался в отделе полиции и со злости выкинул паспорт
Freepik
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Мигрант-уклонист в Томске в слезах устроил истерику в полицейском отделе и эмоционально выкинул паспорт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Журналисты опубликовали видео с места ЧП. На видео 30-летний узбекистанец Махмуджон Мабубзоду на повышенных тонах говорил с сотрудниками отдела. Он резко отреагировал на новость о лишении гражданства.

«Да заберите эту гражданству! Все!» - закричал мигрант.

Как сообщили журналисты, Мабубзоду принял присягу гражданина РФ 28 августа. Далее он был обязан в течении двух недель встать на первичный воинский учет. Однако вместо этого мужчина месяц не забирал паспорт, а военкомат и вовсе не явился. Свое поведение объяснил тем, что в комиссариате большие очереди.

В итоге мигранта лишили российского гражданства, ему придется вернуться на родину. Это разозлило Мабубзоду, он стал ругаться с инспектором, плакать, бросать документы на пол. Тогда узбекистанцу предложили быстрое решение вопроса - подписать контракт с Минобороны РФ, но расстроенный мужчина отказался и убежал без объяснения причин.

Потом мужчина опять вернулся в отдел, чтобы забрать разбросанные документы. Среди бумаг был российский загранник.

Ранее в Подольске прошел рейд по соблюдению миграционного и налогового законодательств. В ходе проверки задержали двух иностранцев за нарушение режима пребывания.

Паспорта Мигранты Россия Полиция Узбекистан
01 ноября 2024, 21:47
Поваленные деревья и затопленные дворы. Циклон «Мартина» нагрянул в Москву
Freepik
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В Москву пришел циклон «Мартина», непогода бушует во всех столичных округах. Из-за сильного ветра уже рухнуло несколько деревьев. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, одно из происшествий произошло в Косино-Ухтомском районе, на Златоустовской улице. Там дерево упало на остановку и оборвало электрические провода. По предварительной информации, в ходе происшествия никто не пострадал.

Еще одно дерево упало в Северо-Западном административном округе в районе Хорошево-Мневники. Ствол и ветки попали на машину BMW. По предварительным данным, еще задеты провода, после случившегося отключился свет. В ходе ЧП никто не пострадал.

Также дерево упало в Кунцево, повредив автомобиль Kia и перегородило проезд.

Другое ЧП произошло в Северном административном округе Москвы. Как сообщил источник, на улице Полины Осипенко подтопило двор из-за дождя.

Ранее подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождя и ветра. Для оперативного устранения последствий непогоды подготовили 657 бригад, 152 передвижные дизельные электростанции и 4,3 тысячи единиц спецтехники.

Погода Погода в Москве Москва
01 ноября 2024, 21:14
Человек пострадал при пожаре в сауне на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Сауна загорелась в Марьиной Роще в Москве. По информации источника 360.ru, пострадал один человек.

Пожар случился в бане по улице Образцова на северо-востоке Москвы. Загорелось печь в двухэтажном здании сауны. По информации источника, в здании находились люди, им удалось эвакуироваться. Один человек пострадал.

По данным собеседника 360.ru, из бани валит дым. Очевидцы вызвали скорую, на место приехали экстренные службы.

Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.

В середине октября в Москве в Очаковских банях едва не сгорели женщина и ребенок. Пожар разгорелся в трехэтажном кирпичном здании.

Пожары Москва

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