Четыре человека выжили после крушения Falcon 10 в Афганистане
Поисково-спасательная группа нашла место крушения самолета Falcon 10 в Афганистане. Из шести находившихся на борту людей четырем удалось выжить, сообщила пресс-служба Росавиации со ссылкой на данные российского посольства в стране.
«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно, четыре живы», - подчеркнули в ведомстве.
В Росавиации уточнили, что пострадавшие получили травмы. Подробностей об их состоянии нет.
Судьба еще двух человек, подчеркнули в пресс-службе, пока неизвестна.
Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. С радаров он пропал вечером 20 января в воздушном пространстве Афганистана, недалеко от границы с Таджикистаном.
На Falcon 10 находились двое россиян - супружеская пара. По данным СМИ, самолет выполнял эвакуационный рейс.
Предварительной причиной его крушения назвали отказ обоих двигателей. СК уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.