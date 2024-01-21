21 января 2024, 17:22

Четыре человека выжили после крушения Falcon 10 в Афганистане

Global Look Press
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Поисково-спасательная группа нашла место крушения самолета Falcon 10 в Афганистане. Из шести находившихся на борту людей четырем удалось выжить, сообщила пресс-служба Росавиации со ссылкой на данные российского посольства в стране.

«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно, четыре живы», - подчеркнули в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что пострадавшие получили травмы. Подробностей об их состоянии нет.

Судьба еще двух человек, подчеркнули в пресс-службе, пока неизвестна.

Борт с регистрационным номером RA-09011 следовал по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. С радаров он пропал вечером 20 января в воздушном пространстве Афганистана, недалеко от границы с Таджикистаном.

На Falcon 10 находились двое россиян - супружеская пара. По данным СМИ, самолет выполнял эвакуационный рейс.

Предварительной причиной его крушения назвали отказ обоих двигателей. СК уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Афганистан Самолеты
21 января 2024, 16:51
Поезд переехал человека на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Мужчина попал под поезд на станции Ростокино на северо-востоке Москвы. Пострадавшему ампутировало руку. Об этом сообщил источник «360».

Со слов дежурного по станции железной дороги 40-летний мужчина угодил под электропоезд. На данный момент он находится под составом.

Подробности произошедшего уточняются. На месте работают специальные службы. Мужчине окажут необходимую помощь.

Ранее девочку чудом спасли из-под колес поезда под Челябинском. Местные жители решили не дожидаться отхода состава и полезли между вагонами. За ними последовала девочка, но состав тронулся. Однако женщина схватила школьницу, вытянув ее из-под поезда.

Поезда Москва
21 января 2024, 15:47
Поисковая группа выдвинулась к месту падения самолета с россиянами в Афганистане
Global Look Press
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Поисково-спасательная группа афганских специалистов направилась к месту падения частного самолета Falcon 10 с россиянами на борту. Об этом со ссылкой на посольство России сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что специалисты вылетят на место в ближайшее время на вертолете.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что частный самолет Falcon 10 выполнял санитарный рейс из индийского Гая через Ташкент в Жуковский. Первоначальным местом вылета борта стала таиландская Паттайя. В Индии экипаж приземлился на дозаправку и вылетел по дальнейшему маршруту в минувшую субботу, 20 января.

Во время пролета над горной афганской провинцией Бадахшан самолет пропал с радаров. На борту находились шесть россиян - четыре члена экипажа и двое туристов.

По данным Telegram-канала Baza, в разбившемся самолете летела семейная пара Анатолия и Анны Евсюковых из Волгодонска. Семья вместе с сыном прилетела на отдых в Таиланд, где женщине стало плохо.

Ее положили в местную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у Анны некую инфекцию, а после рекомендовали мужу отвести пациентку в Россию.

АТОР на основании этой информации начал поиски страховой компании, которая обеспечила лечение и эвакуацию туристов.

После крушения частного джета с россиянами на борту следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Афганистан Больницы Туризм Врачи Авиакатастрофы Самолеты Россия
21 января 2024, 14:28
Сосулька упала на ребенка у подъезда жилого дома на севере Москвы
РИА «Новости»
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Сосулька упала прямо на ребенка, когда он заходил вместе с матерью в подъезд жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, кровотечения у пострадавшего нет, но точной информации о его состоянии пока не поступало.

Мать с ребенком на карете скорой уже поехали в больницу. Медики окажут необходимую помощь.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее мужчина погиб из-за упавшей с крыши сосульки в Санкт-Петербурге. Погибший работал дворником, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши.

Травматолог рассказала , что нужно делать, чтобы уберечь себя от несчастных случаев.

Дети Москва
21 января 2024, 14:03
«Новатэк» назвал причину пожара на терминале в Усть-Луге
РИА «Новости»
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Российская компания «Новатэк», занимающаяся добычей газа, назвала предварительную причину пожара на терминале в Усть-Луге. Возгорание, начавшееся в ночь на 21 января, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила пресс-служба предприятия.

Пожар вспыхнул на угольном терминале , спасатели эвакуировали всех сотрудников. В ЧП никто не пострадал.

Для ликвидации последствий организовали оперативный штаб. Специалисты «Новатэк», а также службы МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.

Перед пожаром на терминале были слышны два взрыва. Экстренные службы установят точную причину происшествия.

«Новатэк» подпал под западные санкции. В ноябре компания предупредила иностранных партнеров о форс-мажорных обстоятельствах по будущим поставкам сжиженного газа по проекту «Арктик СПГ 2».

Пожары Россия

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